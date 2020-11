L'orsetto entrato in una fattoria deve essere soppresso. Qualcuno lo salva giusto in tempo

Questa storia ci arriva dalla Bielorussia. Un piccolo orsetto entrato in una fattoria solo per dare un’occhiata e curiosare ha rischiato di morire. Le autorità avevano deciso di sopprimere il povero animaletto. Per fortuna poi è arrivato un uomo che lo ha salvato da morte cerca. Ecco la loro storia.

L’avvistamento di questo cucciolo senza la sua mamma è avvenuto in un bosco della regione Borisovsky della Bielorussia.

In questa zona del paese gli inverni sono lunghi e davvero molto rigidi. Potete immaginare come possa essere per un cucciolo da solo e senza la sua mamma sopravvivere e trovare del cibo?

Un giorno il cucciolo di orso si è avvicinato alla fattoria di proprietà di Nikolay Vasilievich. L’uomo si è subito commosso, non poteva lasciarla da sola, perché era debole e visibilmente sottopeso.

Probabilmente quel cucciolo non si nutriva da giorni. E così ha deciso di accogliere l’animale all’interno della sua fattoria, per dargli una mano.

L’uomo ha indagato a fondo, scoprendo che il cucciolo apparteneva agli orsi bruni. Ha dovuto visionare una lista rossa dove sono indicate le specie vulnerabili, per capire se poteva tenerlo legalmente o se rischiava grosso.

Prima si è messo sulle tracce della madre, ma inutilmente. E poi ha iniziato a informarsi sull’adozione. Aveva paura per l’orsetto, perché da solo non ce l’avrebbe fatta e nessuno zoo l’avrebbe presa. Le autorità gli hanno fatto capire che era destinato a morire, in qualunque caso.

Fonte Pixabay

Tutti gli consigliavano di sopprimerla, ma lui proprio non ce la faceva. E non si è arreso: è andato avanti per la sua strada per difendere quel piccolino senza futuro.

L’orsetto entrato in fattoria non deve morire

Finalmente una commissione di specialisti gli ha dato un documento che attestava che l’orsetto apparteneva a lui.

Fonte YouTube BSBCC SUNBEAR

Il cucciolo di orso era salvo. Ed è stato battezzato con il nome di Vasilisa