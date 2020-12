Da pochi giorni sono stati resi pubblici gli annunci per l’adozione di BeeJay, un gatto famoso sul web, proprio per il suo aspetto. Secondo ciò che dicono i ragazzi, è conosciuto proprio perché è molto bello e dolce. Con il suo sguardo è riuscito a conquistare migliaia di utenti nel mondo.

La vicenda è iniziata diverso tempo fa. Il gatto è stato trovato a vivere da randagio sulle strade di Philadelphia. Era piccolo, magro e disidratato. Si vedeva che aveva bisogno di cure ed aiuto.

I ragazzi si sono messi in fretta a lavoro per riuscire a prenderlo e nel giro di pochi minuti, lo hanno fatto salire sulla loro auto e lo hanno portato nel rifugio di Morris Animal Refuge.

Il medico dopo la visita, ha scoperto che aveva bisogno di diversi trattamenti e che doveva guadagnare peso. La sua strada per la guarigione era molto lunga, ma tutti erano sicuri che ce l’avrebbe fatta.

I volontari hanno fatto di tutto per poterlo aiutare. Nessuno sa cosa ha vissuto in passato BeeJay, ma la cosa certa è che aveva ancora molta fiducia negli esseri umani. Infatti ama essere coccolato e soprattutto vuole stare sempre al centro dell’attenzione.

Sin da subito hanno pubblicato sul web il suo commovente salvataggio. I ragazzi ogni settimana aggiornavano gli utenti sulle sue condizioni di salute e nel giro di poco tempo, è diventato molto famoso. Il suo sguardo dolce ha conquistato il cuore di tantissime persone.

La ricerca della famiglia per BeeJay

Il gatto ora è tornato a stare bene. Il suo peso è aumentato notevolmente e non ha più gravi problemi di salute. Infatti ora sono tutti in attesa di trovare la famiglia perfetta per lui.

I ragazzi hanno pubblicato i primi annunci. Loro desiderano trovare il lieto fine per il piccolo, il prima possibile. Vogliono che trovi degli amici umani amorevoli in fretta, in modo da poter festeggiare il suo primo Natale, in una casa calda.

In molti si sono fatti avanti per poterlo conoscere e i volontari ora stanno facendo i controlli necessari. Tutti noi ci auguriamo che BeeJay riesca a trovare la famiglia perfetta per lui, che gli doni tutto l’amore e le cure di cui ha bisogno.