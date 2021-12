Il protagonista della bellissima storia che si è recentemente diffusa sul web, è un bambino di nome Ibrahim, che vive nella città di Grozny, in Cecenia.

Il piccolo era uscito di casa per recarsi a scuola, quando durante il tragitto è accaduto qualcosa. Ha incrociato due cani randagi, affamati, tristi e confusi. Chiunque altro li avrebbe guardati e li avrebbe ignorati, ma non Ibrahim. Il bambino si è fermato per consolarli. Non solo li ha avvicinati e li ha accarezzati, ma è stato fotografato mentre li abbracciava e cercava di scaldarli.

A filmare quanto accaduto, è stato un vicino di casa che conosce moto bene Ibrahim. In seguito ha pubblicato le immagini sui social network. Voleva mostrare il grande cuore di un ragazzo così giovane e il suo amorevole gesto nei confronti di due cani randagi. Di certo non immaginava che il suo post sarebbe stato condiviso così tante volte, fino a diffondersi in ogni parte del mondo! Milioni di persone hanno commentato il filmato del bambino e si sono complimentate con lui, perché quell’abbraccio per quei due poveri animali, ha significato davvero tantissimo.

È una delle cose più preziose e piene di speranza che i abbia mai visto in tutta la mia vita. Dio benedica gli animali e il bambino.

Anche chi lo conosce, ha sorriso davanti alle immagini ed ha lasciato il proprio pensiero sul piccolo Ibrahim:

Va a scuola con mia figlia e l’aiuta a portare la borsa. È un ragazzo molto gentile.

Il piccolo è diventato un simbolo per il popolo del web, un esempio che tutti dovrebbero seguire. Si è fermato per consolare due cani randagi, un gesto che può sembrare di poca importanza, ma vi assicuriamo che quei due poveri amici a quattro zampe non lo dimenticheranno mai! Sapete perché? Perché forse è l’unico gesto d’amore che abbiano ricevuto in tutta la loro vita!