Questa è una bellissima storia che ci arriva dallo Smiths Station Animal Hospital in Alabama, negli Stati Uniti d’America, che ha pensato di aiutare i cani che stanno per essere soppressi. Un barattolo dei cioccolatini Hersey Kiss è posizionato sul bancone per ricordare che esistono purtroppo degli elenchi di cani che verranno uccisi. Elenchi che non dovrebbero avere ragione di esistere.

Fonte foto da Facebook di mypetsvet.ssah

Questo barattolo è riservato ai nostri appuntamenti per l’eutanasia… perché nessun cane dovrebbe andare in paradiso senza aver assaggiato il cioccolato.

Questa è la frase riportata sopra il barattolo di cioccolatini Hersey Kiss che si può trovare presso lo Smiths Station Animal Hospital in Alabama. La dottoressa Nicole Namie, che è uno dei tre veterinari dell’ospedale per animali, ha voluto condividere sui social questa immagine facendo commuovere tutti quanti.

Migliaia di persone hanno commentato il post dello Smiths Station Animal Hospital in Alabama, lasciando un messaggio commosso per il gesto. C’è anche chi ha ricordato i pets che non ci sono più.

Questo è il motivo per cui non posso avere un altro cane. Troppo doloroso. Ho perso molti cani da quando ero bambino, e onestamente non credo di poterlo rivivere. Troppi traumi, sono titubante persino sul fatto che mi piacciano i cani perché non voglio affezionarmi

Fonte foto da Facebook di mypetsvet.ssah

Un pensiero ai cani che stanno per essere soppressi

Ma sono anche altri i racconti di proprietari che hanno dovuto dire addio ai loro cuccioli, sperando di ritrovarli sul ponte dell’arcobaleno:

Ho appena aiutato il mio ragazzo ad attraversare il ponte. Gli abbiamo dato un sacco di cioccolato subito prima. Era così felice.

Il cioccolato non si dà ai cani, ovviamente. Ma quando stanno per morire, l’ospedale per animali dà loro una piccola coccola proibita prima di andarsene da questo mondo.