La protagonista di questa storia è un’amorevole donna di nome Melissa Vargas. Purtroppo, la vita di oggi ha fatto si che le persone siano così assorbite dai loro problemi e dalla loro quotidianità, da essere cieche dinanzi alla sofferenza e ai bisogni del prossimo.

Credit: Bernardo Bianchi – YouTube

Fortunatamente c’è anche ancora chi, come Melissa, non riesce a rimanere indifferente davanti al dolore di qualcuno. Ancor di più se si tratta di un essere che non può esprimere a parole ciò che prova.

Diversi giorni fa, la donna si trovava a fare compere in un mercato all’aperto in Messico. D’un tratto, la sua attenzione è stata catturata da un cucciolo affamato che continuava ad implorare l’attenzione dei passanti.

Nonostante la sua insistenza e il suo triste muso peloso, tutti continuavano ad ignorarlo. Il cuore di Melissa Vargas si è rotto in mille pezzi e l’ha convinta a fare qualcosa per cambiare la giornata di quell’animale.

Il video di Melissa Vargas

Credit: Bernardo Bianchi – YouTube

In un breve video che la donna ha condiviso sul suo account TikTok, si vede il cane randagio dal pelo bianco seduto in mezzo alla folla, mentre guarda decine di persone mangiare del cibo.

La gente non sembrava nemmeno accorgersi che il cucciolo stesse mendicando un boccone. In quel momento, arriva la donna con una busta per lui che conteneva dei pezzetti di pollo comprati appositamente per lui.

Quanto è difficile avere fame e non poter parlare. Se vedi un cucciolo che chiede cibo, fai una buona azione e dagli da mangiare. Potrebbe essere il suo unico pasto per settimane. La tua ricompensa? Uno sguardo di amore e gratitudine.

Credit: Bernardo Bianchi – YouTube

Queste le parole con le quali Melissa ha accompagnato il video, diventato poi virale sui social network.

In questo difficile periodo di emergenza sanitaria, in cui tutti cercano di progredire, non dobbiamo dimenticarci che ci sono creature che possono sopravvivere soltanto con la nostra carità. Come ha detto questa straordinaria donna nel suo video, quando vediamo un cane bisognoso come il protagonista di questa storia, facciamo un piccolo gesto che a noi non cambia nulla, ma che per lui significa tutto.