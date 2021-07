Il bellissimo salvataggio del piccolo Caesar, il cucciolo trovato solo ed abbandonato in una discarica

Caesar è un cucciolo molto dolce e gentile, che all’inizio della sua vita, non ha vissuto un’esperienza semplice da dimenticare. Quelli che avrebbero dovuto essere i suoi amici umani, hanno deciso di abbandonarlo in una discarica e quando i volontari lo hanno trovato, era in condizioni davvero disperate.

CREDIT: YOUTUBE

Episodi simili sono molto più comuni di quello che si crede. Per questo negli anni sono nate migliaia di associazioni che stanno cercando di combattere il fenomeno dell’abbandono, ma sembra essere un lavoro quasi impossibile.

La terribile vicenda di questo cucciolo, è avvenuta durante un controllo dei ragazzi di Takis Shelter, a Creta, in Grecia. Erano andati a fare il loro solito giro di perlustrazione per la città.

Quando sono arrivati nella discarica, tuttavia hanno fatto la drammatica scoperta. Poche ore prima era stato abbandonato il dolce cagnolino, che aveva bisogno di cure ed amore.

CREDIT: YOUTUBE

Quella che avrebbe dovuto essere la sua famiglia umana, non voleva affatto occuparsi di lui ed ha scelto di lasciarlo in quel posto da solo, a badare a se stesso. Purtroppo non c’era nessuno che potesse mettere fine alle sue sofferenze.

I volontari è proprio a quel punto che hanno deciso di prenderlo e portarlo via. Sono riusciti a conquistare la sua fiducia nel giro di poche ore e subito dopo lo hanno portato nella clinica veterinaria.

La guarigione del piccolo Caesar

CREDIT: YOUTUBE

I ragazzi dopo la visita, hanno scoperto che aveva bisogno di aiuto e di diverse cure. La sua strada per la guarigione era molto lunga e in salita, ma tutti gli hanno mostrato l’amore e le attenzioni di cui aveva bisogno.

I suoi miglioramenti sono arrivati nel giro di poco tempo. Vederlo adesso è davvero bellissimo, poiché è soddisfatto della sua nuova possibilità di vita. Ecco il video della sua storia di seguito:

Sono passati già 3 mesi dal suo salvataggio bellissimo e i ragazzi ora si stanno impegnando a trovare la famiglia perfetta per lui. Anche questo cucciolo merita una casa e delle persone amorevoli, disposte a donargli ciò che non ha mai avuto.