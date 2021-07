Un episodio drammatico è avvenuto poco tempo fa in Serbia. Un gruppo di volontari hanno salvato la vita di un cane abbandonato in un zona deserta. Era in condizioni disperate ed era completamente ricoperto di zecche. Ora per fortuna sta ricevendo tutte le cure ed i trattamenti di cui ha bisogno.

CREDIT: YOUTUBE

Una vicenda drammatica che ha portato di nuovo all’attenzione di tutti, il terribile fenomeno dell’abbandono, che è in continua crescita.

Era una giornata come le altre per i volontari di Dog Rescue Shelter Mladenovac. Erano nel loro rifugio e stavano aiutando tutti i cani che avevano salvato dalle strade.

Ad un certo punto però, hanno ricevuto una segnalazione da parte di una donna, che li avvisava di aver trovato un cane abbandonato in una zona deserta dietro la sua abitazione.

CREDIT: YOUTUBE

I ragazzi nel sentire il drammatico racconto sono subito intervenuti, ma la scena che si sono trovati davanti è stata straziante. Il cucciolo era legato ad un albero, era magro e triste. Inoltre, quando si sono avvicinati hanno notato che era completamente ricoperto di zecche.

La donna che lo aveva trovato era al suo fianco, ma non si avvicinava troppo, poiché il cane era spaventato dagli esseri umani. Probabilmente a causa di ciò che aveva vissuto nella sua vita.

Il salvataggio del cane abbandonato

CREDIT: YOUTUBE

I ragazzi sono riusciti a conquistare la sua fiducia in breve tempo e subito dopo, lo hanno portato nel loro rifugio. Non potevano farlo entrare, proprio a causa della sua condizione ed infatti lo hanno sottoposto ad un bagno all’esterno della struttura.

Subito dopo, il medico lo ha sottoposto ad un’accurata visita. Ha scoperto che nonostante tutto era in buone condizioni, aveva solo bisogno di ritrovare la fiducia negli esseri umani e doveva essere sottoposto ad alcuni trattamenti. Ecco il video della sua storia di seguito:

La vicenda per fortuna ha avuto il lieto fine che tutti speravano, solo grazie all’intervento di questi ragazzi dal cuore speciale. Ora troveranno anche una nuova famiglia adatta a lui, che non lo lasci più solo.