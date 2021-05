I protagonisti del meraviglioso salvataggio che vi raccontiamo oggi sono due minuscoli cagnolini chiamati Rocky e Buddy. Loro vivevano nei pressi di un fatiscente villaggio in Cina e avevano perso la loro famiglia. Difficilmente sarebbero sopravvissuti in quelle condizioni, ma per fortuna un angelo custode è comparso sul loro cammino.

Fonte: Northeast Animal Rescue, Cina / YouTube

La Northeast Animal Rescue è un’associazione di salvataggio di animali che opera in tantissime piccole provincie remote della Cina. Parliamo di una zona del mondo molto povera, in cui il tasso degli animali randagi che circolano nelle sporche e rurali strade è molto superiore alla media del resto del mondo.

I meravigliosi volontari di queste associazioni girano spesso per quelle strade, in cerca di animali in difficoltà da aiutare. Spesso non riescono a portarli tutti nei loro rifugio, così cercano di fare il possibile, come portargli da mangiare, fargli i vaccini, dargli le medicine, etc.

Fiona lavora con la NAR da anni e stava facendo il suo solito giro in uno dei quartieri noti per il grande numero di cani senzatetto.

Improvvisamente, ha trovato davanti a se un meraviglioso cagnolino di poche settimane di vita. Era completamente solo e quando ha visto quella donna rivolgergli attenzioni, ha iniziato a scodinzolare felice e a correre su e giù.

Il salvataggio di Rocky e Buddy

Fonte: Northeast Animal Rescue, Cina / YouTube

Tra una corsa e l’altra, quel cagnolino poi rinominato Rocky si è diretto tra le sterpaglie circostanti ed era come se volesse invitare Fiona a seguirlo. La volontaria, convinta che volesse portarlo dalla sua mamma, non ha esitato e lo ha raggiunto.

Dopo qualche decina di metri di camminata faticosa tra gli alti cespugli, si è materializzato un secondo cagnolino. Era proprio uguale a Rocky e sicuramente era il suo unico fratellino. Della mamma o di altri fratelli non c’era traccia lì intorno, quindi Fiona li ha presi entrambi e li ha portati al rifugio.

Fonte: Northeast Animal Rescue, Cina / YouTube

Vederli rilassati in un caldo e pulito bagno medicale ha scaldato i cuori di tutti. Grazie a Fiona e a decine di altri volontari come lei, cagnolini come Rocky e Buddy vengono salvati ogni giorno da una vita di sofferenza in strada. Non finiremo mai di ringraziare questi meravigliosi angeli.