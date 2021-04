Ava è una cagnolina adorabile che è stata abbandonata dalla sua ex famiglia al rifugio della sua città. Quando i volontari l’hanno vista, sono rimasti inteneriti dal suo aspetto triste. Era confusa, non capiva chi fossero quegli estranei davanti a lei e che fine avessero fatto quelle persone che lei tanto amava.

Una delle volontarie, Kristi Pylant, era presente il giorno dell’abbandono della cucciola ed era rimasta così colpita dalla tristezza della cucciola, che fin da subito ha deciso che avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di risollevarle il morale.

Ero assolutamente terrorizzata e triste, comprensibilmente. Dopo aver passato del tempo con lei, siamo diventati amiche.

Grazie alle cure, alle attenzioni e all’amore della ragazza, in pochi giorni Ava ha trovato un motivo per tornare a sorridere e a scodinzolare. Non era più quella cagnolina triste, che se ne stava nell’angolo del suo box e, finalmente, i possibili adottanti avevano iniziato a notarla.

Un giorno, un visitatore del rifugio si è avvicinato ad Ava e, dopo averla accarezzata, si è perdutamente innamorato di lei. Sapeva di poterle offrire la casa che meritava e riempirla di tutto l’amore di cui aveva così tanto bisogno.

La nuova vita della cagnolina Ava

La volontaria, il giorno dell’adozione, non riusciva a smettere di sorridere e di guardare Ava mentre si preparava per lasciare la struttura e andare in quella che sarebbe diventata la sua casa per sempre. Poco prima di andare via, è accaduta una cosa che non dimenticherà mai.

Ava si è avvicinata a lei, per salutarla e ringraziarla per tutti ciò che aveva fatto. Un segno di gratitudine che le rimarrà per sempre nel cuore e che le ha dimostrato quanto importante sia il suo lavoro per questi poveri animali abbandonati e maltrattati.

