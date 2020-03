Il cagnolino che aspetta pazientemente il suo amato amico umano Il cagnolino che aspetta pazientemente il suo amato amico umano, che torna da scuola ogni giorno

La fedeltà e l’amicizia che un animale può donare agli esseri umani, è indescrivibile. Per questo motivo, sul web è stata pubblicata una clip dolcissima di un cagnolino, che ogni giorno aspetta il suo piccolo amico umano, tornare a casa da scuola. Non riesce nemmeno a trattenere l’eccitazione.

Storie del genere, per noi sono bellissime, poiché sono l’ennesima dimostrazione del rapporto che possono creare un bambino ed un cane e vederli è meraviglioso.

Il video è stato pubblicato sul web proprio dai genitori del piccolo, che sono rimasti a bocca nel vedere ciò che accade ogni giorno. Infatti, si può vedere il cane che ad un’ora precisa della giornata chiede alla donna di uscire.

Lui sa quando il suo piccolo amico umano sta per tornare a casa ed il suo unico desiderio è solo quello di poterlo andare a prendere, alla fermata dello scuola bus.

Infatti, si siede sul prato ed attende. La sua mamma umana, ovviamente, non lo lascia solo nemmeno per un secondo. Rimangono insieme per tutto il tempo, entrambi ad aspettare.

Quando vedono arrivare lo scuola bus, il cagnolino chiede il permesso alla donna di andargli incontro e quando il bambino scende, non riesce più a trattenere l’eccitazione. Questo momento per lui è davvero bellissimo.

La parte che ha commosso l’intero mondo del web, è anche quando il dolce cucciolo, prende lo zaino del piccolo e lo rientra in casa. Non vuole fargli tenere ancora quel peso sulle spalle. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Ovviamente questa clip ha fatto il giro del web e tutti sono rimasti a bocca aperta nel vedere cosa riesce a fare questo dolce cagnolino per il suo piccolo amico umano. L’amore che riescono a dimostrare è davvero incredibile.

Poter parlare di questa storia per noi è stato meraviglioso. Fatela conoscere anche voi ai vostri amici, condividete!

