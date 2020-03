Il cagnolino che esce a fare la spesa Il cagnolino che esce a fare la spesa, per il suo amico umano in quarantena

L’emergenza Coronavirus, si è ormai diffusa in tutto il mondo e tutte le persone che hanno la possibilità di rimanere a casa, lo stanno facendo, per evitare di essere contagiate. Poche settimane sul web, sono apparse delle foto di un dolcissimo cagnolino, con un biglietto incastrato nel suo collare.

In molti credevano che fosse un altro cucciolo abbandonato, ma poco dopo è venuta fuori la verità anche su questa vicenda. In molti hanno sorriso nel conoscerla….

Era un giorno come un altro, per un uomo chiamato Antonio Munoz, di Nuovo Leon, in Messico che era in casa, per evitare di essere uno dei contagiati. Ha deciso di lasciare il lavoro per stare chiuso nella sua abitazione.

Quando all’improvviso, ha iniziato ad avere voglia di Cheetos ed il negozio davanti difronte a lui era aperto per gestire le consegne e tutti gli altri clienti, che avevano fatto degli ordini.

Antonio Munoz, per questo motivo, ha avuto un’idea geniale, che ha lasciato a bocca aperta il web. Ha scritto un biglietto, che ha incastrato nel collare del suo cane ed ha messo anche dei soldi.

Nella nota ha scritto: “Ciao signore del negozio, puoi vendere al mio cane dei Cheetos arancioni? Non i rossi che sono piccanti. I venti dollari sono nel suo collare. Se non ti prendi cura del mio cane, potrà morderti. Da: il vicino dall’altra parte della strada!”

Il cagnolino, sotto l’occhio del suo amico umano, infatti è uscito di casa, ha attraversato ed è entrato nel negozio e subito dopo è tornato nella sua abitazione con la busta di plastica nella bocca. Antonio Munoz lo ha tenuto sotto controllo per tutto il tempo.

Le sue immagini sono diventate presto virali e tutti sono rimasti stupiti da ciò che è riuscito a fare questo cucciolo.

Se vi è piaciuto questo articolo, potete leggere anche: Il cagnolino che aspetta pazientemente il suo amato amico umano