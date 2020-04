Il cagnolino che fa la spia sul fratellino a quattro zampe Il cagnolino che fa la spia sul fratellino a quattro zampe, la scena ha fatto impazzire il mondo del web

I nostri amati amici a quattro zampe, ogni giorno fanno sempre di tutto per stupirci. Molto spesso i loro comportamenti sono talmente incredibili, che ci lasciano del tutto a bocca aperta. Questo infatti è il caso di due cagnolini… quando la mamma chiede loro chi è stato a fare la popò, proprio come i bambini, indicano il colpevole.

Era un giorno come un altro per la loro amica umana, che dopo essere stata una giornata a lavoro, torna a casa per stare un po’ con i suoi piccoli.

Quando la donna entra in casa però, scopre che uno dei due ha fatto la popò sul tappeto e cerca di scoprire subito chi è il colpevole.

La ragazza riprende tutto in una clip, ma poco dopo il comportamento di uno dei la lascia completamente a bocca aperta, al punto la voler rendere pubblico il suo video sul web.

La giovane si mette davanti ai due cagnolini e chiede ad entrambi chi è stato a fare la popò. Proprio come i bambini, uno dei piccoli, decide di raccontare tutto.

Infatti alza una zampa e indica il suo fratellino a quattro zampe. Lui ci teneva a dire la verità ed a far capire alla sua amica umana, che non è stato lui il colpevole di quell’incidente.

La clip è diventata presto virale e tutti sono rimasti a bocca aperta dal loro comportamento. Anche la loro amica umana, non si aspettava che potessero avere quella reazione. Ecco il video di ciò che è accaduto:

Il mondo del web nel vedere queste immagina è impazzito, poiché nessuno si aspettava di poter vedere mai una scena del genere. Nessun animale ha mai fatto la spia così e vederlo è stato incredibile.

Voi cosa ne pensate di questa vicenda? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.

