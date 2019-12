Il cagnolino che si nasconde nel secchio della spazzatura Il cagnolino che si nasconde nel secchio della spazzatura, per un motivo ben preciso

“Era un giorno come gli altri per me, che ero uscito per andare a lavoro ed avevo lasciato il mio cagnolino solo in casa. Lo faccio sempre e so che molto spesso, si diverte nel rompere qualcosa. Lo so bene ed ovviamente, oltre a sgridarlo non posso fare altro.

E’ sempre stato molto allegro e vivace e ne sono consapevole. Nonostante questo, però, sono molto legato a lui. Abbiamo instaurato un rapporto davvero speciale.

Poche settimane fa, quando sono tornato a casa dopo una giornata di lavoro, ho fatto una scoperta davvero terribile in cucina. Sono rimasto sconvolto, non era mai accaduto prima.

Appena ho aperto la porta della mia abitazione, il mio cagnolino non è venuto a salutarmi e questo per me è stato molto strano. Nonostante tutto sono entrato ed ho iniziato a cercarlo.

Quando sono arrivato in cucina, ho visto che era tutto per terra e che il mio cagnolino aveva aperto perfino tutte le dispense. Aveva distrutto tutto.

Ho iniziato a cercarlo, ma di lui non c’erano tracce. Quando sono tornato nella stanza, mi sono affacciato su i secchi della spazzatura ed è proprio in quel momento che l’ho visto. E’ stato incredibile. Infatti ho dovuto filmare tutto.

Il mio cagnolino si era nascosto lì dentro, perché sapeva molto bene che lo avrei sgridato per ciò che aveva appena fatto. Però, vederlo mi ha fatto sorridere. Ecco il video di quello che è accaduto di seguito:

Ha sempre fatto molti casini, ma solitamente quando rientro viene a salutarmi e non ha affatto paura di prendersi un rimprovero. Quella volta ha avuto un comportamento molto strano, forse perché sapeva che aveva decisamente esagerato. Però, la scena che mi sono trovato davanti, è stata davvero esilarante, infatti non sono riuscito ad arrabbiarmi.”

