I protagonisti della triste storia che vi raccontiamo oggi sono un uomo di nome Dale Thompson e il suo cucciolo di 14 anni Murphy. I due inseparabili amici hanno dovuto dirsi addio per sempre dopo quasi 15 anni di amicizia e di amore. La tristezza del padroncino la troviamo tutta nelle sue parole pubblicate sui social dopo che il suo cucciolo se ne è andato per sempre.

Quando un uomo decide di stringere un legame e dedicare la propria vita ad un amico a quattro zampe, sta automaticamente accettando che un giorno quella amicizia finirà.

Nonostante questo, i momenti di felicità e l’amore che riescono a darci, riescono a farci vivere come se ciò non dovesse mai accadere.

Dale ha condiviso ogni momento degli ultimi 14 anni con il meraviglioso Golden Retriever di nome Murphy.

Purtroppo, qualche tempo fa, il veterinario ha diagnosticato al cagnolino un grave tumore che lo aveva colpito al naso e alla gola. Una malattia incurabile che sarebbe peggiorata con il passare dei giorni.

Dopo averle provate tutte per salvarlo e dopo aver capito, con l’aiuto di un medico specializzato, che per il cagnolino non c’era più nulla da fare, Dale ha deciso di compiere un ultimo atto d’amore verso il suo fedele compagno.

Le tristi parole del papà di Murphy

Soffriva troppo e i suoi giorni sulla terra erano solo sofferenza, ormai. Ho deciso di accompagnarlo sul onte dell’arcobaleno e di porre fine a tutti i suoi dolori. Il giorno in cui siamo andati al veterinario, lui aveva già capito. Il modo in cui ha reagito e affrontato i suoi ultimi passi, è stato commovente. Ha mantenuto una dignità e una grazia indescrivibili. Le stesse che aveva avuto fin da quando è nato.

Dale ha pubblicato un altro post anche quando è tornato a casa, per la prima volta senza il suo cucciolo. Un momento davvero straziante.