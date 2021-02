Il camionista vede un animale spaventato e lo salva ma poi scopre che si trattava di un raro esemplare in via di estinzione

Questa è una bella storia di solidarietà nei confronti di un povero animale selvatico che ha rischiato di morire. Una specie che tra l’altro non gode di ottima salute sul pianeta. Camionista salva il formichiere, che è davvero molto spaventato, ma decide di fidarsi di quella persona di buon cuore che si è fermata quando lo ha visto in estrema difficoltà.

Fonte Pixabay

Forse non tutti sanno che il formichiere è una specie animale in pericolo di estinzione. Rischia di sparire dalla faccia della Terra: lo cacciano per la sua pelliccia e per la sua carne, ma è a rischio anche il suo habitat naturale, soprattutto in America Latina.

Dal Messico, dallo stato di Veracruz, ci arriva la storia di un camionista, Daniel Hernández, che ha visto il corpo di un animale steso a terra. Si è fermato per prestargli soccorso e ha scoperto che era proprio un formichiere in difficoltà.

Daniel Hernández si trovava in strada e pensava di aver incontrato un cane o un gatto ferito, ma avvicinandosi si è accorto che era un formichiere, una specie una specie che vive principalmente nella regione di Tamaulipas e San Luis Potosí. Lui non la conosceva.

Il camionista, nonostante non sapesse cosa avesse di fronte, ha raccolto l’animale e lo ha caricato sul suo camion, per cercare di dargli una mano. Ha anche scattato delle foto, per chiedere aiuto alla fidanzata per capire cosa avesse salvato.

Camionista salva il formichiere senza nemmeno sapere che animale fosse

Le foto sono state condivise sui social network e sono arrivate all’associazione Selva Teenek, con sede a Ciudad Valle, San Luis Potosí. Il direttore stesso ha chiamato Daniel per poter aiutare l’animale che aveva salvato.

Questo esemplare non è il primo trovato in quello stato. Un altro formichiere in quella zona era stato investito da un’auto. L’uomo ha portato a casa l’animale selvatico per dargli tutto l’aiuto di cui aveva bisogno.