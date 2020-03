Il cane abbandonato con un biglietto intorno al collo Il cane abbandonato con un biglietto intorno al collo, è una donazione

“Mi chiamo Tatiana Santos ed ho sempre avuto un amore profondo per gli animali, infatti cerco di aiutare tutti quelli che incontro in strada. Diverso tempo fa, nel mio quartiere ho notato qualcosa di molto strano. C’era un cane abbandonato, legato ad un albero, con un biglietto intorno al collo.

L’ho visto da casa mia e poi ho ricevuto diverse chiamate dai miei vicini, per questo sono andata a vedere di cosa si trattava. Non potevo crederci.

Quando mi sono avvicinata, mi sono resa conto che il cane aveva dei problemi alla pelle e che le sue condizioni non erano affatto buone. Aveva bisogno di cure mediche.

Nel biglietto che aveva appeso al collo, c’era scritto: ‘E’ una donazione’. Abbandonare un animale non è un gesto buono, ma è qualcosa di terribile, è un vero e proprio reato e si rischia anche la prigione.

Non potevo crederci e non avevo altra scelta. Dovevo aiutarlo. Infatti l’ho preso e l’ho portato subito a fare un bagno caldo e subito dopo dal mio veterinario di fiducia. Nonostante ciò che gli era accaduto era buono e gentile.

Ho parlato di questa storia su Facebook e una dolce volontaria, chiamata Ane Souza, si è subito fatta avanti per prenderlo in affidamento e per cercare di donargli l’amore e le cure di cui aveva bisogno.

Oggi, il dolce cane si sta riprendendo. Il medico è stato costretto a dargli diversi antibiotici, ma per fortuna, i suoi miglioramenti stanno arrivando ed io ne sono al settimo cielo.

Ci tengo a precisare che abbandonato un animale non è una ‘Donazione’, ma un reato. Nessuno dovrebbe mai pensare che fare una cosa del genere, è qualcosa di buono, ma è un crimine.”

Tutti noi ci auguriamo che questo cane trovi presto una nuova famiglia disposta ad adottarlo, molto presto e che trovi il lieto fine che merita.

Se vi è piaciuto questo articolo, potete leggere anche: Rooney il cane abbandonato con una nota intorno al collo