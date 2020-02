Rooney il cane abbandonato con una nota intorno al collo Rooney il cane abbandonato con una nota intorno al collo. Le parole del suo amico umano hanno commosso tutti..

Poco prima di Natale, i volontari di RSPCA, hanno trovato un dolce cagnolino abbandonato davanti una chiesa. Si chiama Rooney e quella scena, per tutti loro è stata straziante. Nessuno riusciva a capire come qualcuno potesse aver abbandonato un cane in quello stato.

Il cucciolo, nonostante ciò che aveva vissuto sembrava stare bene ed i ragazzi, hanno notato che legato al sui collo, c’era un biglietto. Quando lo hanno aperto, sono scoppiati a piangere.

Il suo amico umano, aveva deciso di lasciare una nota per chiunque avesse trovato il suo amato cane. Aveva scritto: “Per favore, credetemi quando vi dico che non è stato facile per me prendere questa decisione.

Il mio cane è il mondo per me, ma non so cos’altro fare. La vita per me, ha preso una brutta piega e non avrei mai potuto immaginare di finire in strada, senza una casa, senza soldi e senza mangiare.

Non ho i soldi per prendermi cura di lui. Ti amo e mi dispiace tantissimo!” Queste parole ovviamente hanno colpito molto i volontari, che hanno capito di dover aiutare il cucciolo, ma anche il suo amico umano.

Rooney, alla fine, è stato trasferito nel rifugio di Street Paws e la sua storia è diventata presto virale sul web. Proprio per questo, i ragazzi sono riusciti anche a ritrovare il ragazzo che aveva adottato il cane.

Si chiama Alison ed in questo ultimo periodo non sta vivendo una situazione semplice. I volontari però, hanno deciso di aiutarlo, prendendosi cura del cucciolo, mentre lui cerca di riprendersi. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

L’uomo sta facendo il possibile per riuscire a trovare un nuovo lavoro ed una nuova casa. Va spesso nel rifugio per salutare il suo amato Rooney e passa molto tempo con lui.

