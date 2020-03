Il cane abbandonato in gravi condizioni Il cane abbandonato in gravi condizioni, che ha sconvolto tutti

“Mi chiamo Carlos e vivo in una piccola città in Colombia. Sono sempre stato un amante degli animali ed infatti ho sempre cercato di aiutare quelli in difficoltà. Poche settimane fa, mi sono trovato davanti una scena terribile, che non dimenticherò mai. Un cane abbandonato che aveva la colla nelle palpebre.

Era un giorno come un altro per me, che ero uscito per fare delle commissioni. Dopo aver finito tutto, stavo tornando a casa a piedi.

Ho fatto sempre la stessa strada, ma appena uscito di casa non avevo notato nulla. Invece, mentre stavo tornando mi sono trovato davanti ad una scena terribile, che mi ha scioccato. Non la potrò dimenticare per il resto della mia vita.

In una fogna, ho trovato un cane abbandonato, in gravi condizioni. Ho cercato di conquistare la sua fiducia, ma quando sono riuscito ad avvicinarmi a lui, ho scoperto cosa gli era stato fatto.

Quello che doveva essere il suo amico umano, per evitare di farsi seguire la lui, gli ha messo la colla nelle palpebre, in modo da non fargli vedere la strada.

Non avrei mai potuto immaginare che la crudeltà umana potesse arrivare a tali livelli, sono rimasto sconvolto. Non potevo lasciarlo lì ed infatti, l’ho preso in braccio e l’ho portato nel rifugio della città.

Il medico lo ha sottoposto subito ad una visita ed i volontari, subito dopo, si sono messi a lavoro per togliere la colla dalle palpebre e per lavarlo e tosarlo.

Affinché si riprenda ci vorrà ancora qualche mese, ma i ragazzi hanno detto che non hanno intenzione di mollare. Vogliono riuscire a farlo tornare in salute ed a trovargli una nuova famiglia, disposta a donargli le cure e l’amore che non ha mai ricevuto nella sua vita.”

Una storia che ha spezzato il cuore di tutti. Noi ci auguriamo che questo cucciolo riesca a trovare il suo lieto fine molto presto.

