Il cane abbandonato sulla strada Coppia abbandona cane sulla strada e lui li segue fino a quando le sue zampe non reggono più..

“Mi chiamo Kat Jaroensuk e diverso tempo fa, mi sono trovata davanti una scena straziante, che mi ha cambiato del tutto la vita. Ero sul mio scooter e stavo tornando a casa, quando all’improvviso ho notato un una coppia con una jeep, far scendere un cane sul ciglio della strada.

Inizialmente non riuscivo proprio a capire le loro intenzioni, ma alla fine, mi sono resa conto che lo stavano proprio abbandonando.

Era un giorno come gli altri per me e le strade della mia città in Thailandia, sono sempre molto trafficate, per questo pericolose per gli animali domestici, lasciati soli a badare a se stessi.

Il cane non aveva intenzione di lasciare i suoi amati amici umani ed infatti ha iniziato a seguire quella jeep e non voleva lasciarla andare via. Non riusciva a smettere. Secondo me gli facevano anche molto male le zampe, per correre.

E’ proprio in quel momento che ho capito che dovevo fare qualcosa e non potevo far finta di niente. Ho iniziato a suonare il clacson ed a farmi sentire. Volevo fermarli a tutti i costi.

Quell’uomo però, non aveva la minima intenzione di darmi ascolto così, ho accelerato e quando sono riuscita a bussare al suo finestrino, gli ho detto ciò che stava accadendo dietro di lui.

La moglie, con la faccia arrabbiata, mi ha guardata e mi ha detto: “Noi non ne vogliamo sapere nulla!” Subito dopo mi ha chiuso il vetro in faccia ed io sono rimasta sconvolta. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Nonostante fossi molto arrabbiata e scioccata dall’accaduto, non ho potuto fare nulla per salvare quel cane. Nei giorni seguenti sono tornata su quella strada, ma di lui non c’era traccia. E’ stato terribile. Non potrò mai dimenticare cosa sono stata costretta a vedere.”

Una storia triste, che ci ha distrutto. Ogni cane merita di essere portato nei rifugi, per avere una seconda possibilità di vita.

