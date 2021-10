Il cane acrobata che tiene gli oggetti in equilibrio sul Lato B

Possiamo tranquillamente definirlo un cane acrobata. Il cucciolo protagonista di questa storia, infatti, è diventato famoso su internet per la sua capacità di tenere in equilibrio gli oggetti sul sedere. Il cane in questione si chiama Ollie ed è un bel Labrador color cioccolato.

Fonte foto da Instagram @labradolliedog

In un video pubblicato il 23 luglio scorso, è possibile vedere questo artista circense canino mentre allunga le zampe anteriori e alza il posteriore verso l’altro, come in posizione di preghiera (quella assunta dai cani di solito o quando vogliono giocare o quando hanno un forte dolore addominale come nel caso della pancreatite acuta).

Poi i suoi umani posizionano sul suo sedere un bicchiere d’acqua, un bicchiere di vino, una teiera, una tazza di caffè e diversi altri oggetti e il cane li tiene perfettamente in equilibrio, non facendoli mai cadere e permettendosi anche di guardarsi curioso intorno.

Neanche a dirlo, il video in questione è diventato rapidamente virale: ha ottenuto più di 30 milioni di visualizzazioni, più di 5.5 milioni di reaction e migliaia di commenti di utenti entusiasti delle sue performance (di sicuro adesso sono ancora aumentati).

Inoltre il cane, oltre a tenere in equilibrio gli oggetti, sembrava quasi anche muovere il naso a ritmo di musica, così come osservato da un utente.

Fonte foto da TikTok di @good.boy.ollie

Il cane acrobata è ormai una star

Visto il successo del primo video, i suoi umani hanno poi deciso di realizzarne un secondo. Lo hanno così pubblicato un secondo dove Ollie tiene in equilibrio, questa volta, del cibo: sul suo sedere trovano posto scatolette di cibo, un barattolo di Nutella, un pacchetto di donuts, delle banane, una scatola di Cheerios e persino un ananas intero. Ollie è spettacolare: non fa mai cadere nulla.

