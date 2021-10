Il cane aiuta il proprietario a spingere l’auto durante l’alluvione

I cani sono i migliori amici di ogni essere umano. Lo sappiamo, lo diciamo in continuazione, ma ogni volta che una dolcissima storia lo conferma, siamo pronti a ribadirlo. E urlarlo in faccia a chi li tratta come oggetti e rifiuti da buttare via. Ecco la storia del cane che aiuta il proprietario a spingere l’auto durante l’alluvione.

Fonte foto da Facebook di Lori Gillies

Domenica 8 agosto scorso, un cucciolo di Springer Spaniel ha deciso di dare una mano al suo proprietario, durante una terribile alluvione che ha causato allagamenti nella città di Glasgow, in Scozia. Il video del suo atto generoso ha conquistato tutti coloro che lo hanno visto.

Nelle ultime settimane il paese ha dovuto affrontare fortissime piogge e terribili inondazioni. Lori Gillies si è fermata per aiutare un autista che era rimasto in panne. E il Cocker Spaniel ha deciso di dare una mano in mezzo a quel caos fatto di acqua e paura.

Stavo solo facendo una buona azione aiutando quest’auto e i proprietari ad arrivare a terreni più asciutti. Qualcuno l’ha filmato e inviato al suo amico, che l’ha mandato al mio amico che me l’ha mandato 😂

Puck è davvero il miglior cane di tutto il mondo 🤣

Questo il racconto di Lori Gillies su Facebook. In un post ha anche dovuto difendere l’uomo che dalla finestra di casa sua ha immortalato il bel gesto della donna e del suo Cocker Spaniel: i soliti leoni da tastiere lamentavano il fatto che lui non fosse sceso in casa per dare una mano. Quando fino a poche ore prima era in mezzo all’acqua, come lei, a dare una mano alle persone in difficoltà.

Fonte foto da Facebook di Lori Gillies

Cane aiuta il proprietario a spingere un’auto: applausi da tutti

Come si può gettare odio su un fatto del genere cercando sempre di aizzare la polemica?

Davvero, è incomprensibile questo comportamento umano enfatizzato dai social network.