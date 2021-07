Lee Ryan, il coming out e l’abbandono dei social: “Non sono più disposto ad accettare tutto questo odio”

Lo storico cantante dei Blue costretto a fare coming out per difendersi dalle accuse di omofobia

Nei primi anni 2000 la loro musica ha conquistato il cuore di milioni di fan. Stiamo parlando del gruppo storico dei Blue sui quali oggi si sente poco parlare. Tra i cantanti membri della band tutti ricorderanno Lee Ryan. In questi giorni si sta parlando molto dell’ex componente dei Blue per alcune sue dichiarazione e per la decisione di abbandonare i social.

Lee Ryan costretto a fare coming out e ad abbandonare i social. Uno degli ex membri più amati dei Blue in questi giorni si sta ritrovando al centro del gossip. Una furibonda lite con Layla Zee Susan, una drag queen molto famosa nel Regno Unito, ha costretto Lee a fare coming out.

Ad accendere la miccia tra i due sarebbe stato un post condiviso da Lee Ryan nella sua pagina Instagram che non sarebbe per niente piaciuto alla drag queen. Queste sono state le parole del cantante:

Potrei iniziare a identificarmi come un bambino alieno, stella, seme, indaco, umano. Per favore rispetta i miei desideri.

Proprio quest’affermazione è stata considerata da Layla Zee Susan offensiva nei confronti di coloro che sono alla ricerca della propria identità. Per difendersi dalle accuse mosse nei suoi confronti dalla drag queen Lee Ryan ha fatto coming out.

Raggiunto dal giornale ‘The Sun’, infatti, l’ex componente dei Blue ha dichiarato:

Sono bisessuale e il mio compagno di band è gay non mancherei mai di rispetto a nessuno in quel modo.

Lee Ryan: dopo il coming out il cantante ha abbandonato i social

Dopo che è stato alzato un polverone su di lui, Lee Ryan ha deciso di abbandonare per un po’ di tempo i social. Ad annunciare la notizia lo stesso cantante che si è espresso con queste parole: