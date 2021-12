Non tutti i cani riescono a mantenere uno stile di vita equilibrato, soprattutto quelli che vivono da randagi per la maggior parte della loro vita. Questo infatti è il caso di un anziano cagnolino chiamato Trojan, che quando è arrivato al rifugio era in sovrappeso ed aveva bisogno di cure adeguate.

Il randagismo purtroppo è una piaga sempre più diffusa. Tuttavia, negli anni sono nate migliaia di associazioni che cercano di combattere questo fenomeno, ma nonostante il duro lavoro dei volontari, sembra essere impossibile.

Trojan è un cane di circa 10 anni, che circa un anno fa è arrivato nel rifugio di RSPCA. Sin da subito, tutti si sono resi conto delle sue gravi condizioni.

Il cucciolo viveva come randagio in un quartiere, ma erano in tanti quelli che gli donavano del cibo. Quindi con il passare del tempo era arrivato ad essere in sovrappeso e non aveva nemmeno più la forza di correre e giocare.

I ragazzi sapevano che non poteva vivere a lungo in quello stato. Per questo una volta arrivato nel rifugio, sono stati costretti a metterlo a dieta. Era l’unico modo per farlo tornare a stare bene.

La trasformazione del piccolo Trojan

Per mesi, sono rimasti al suo fianco e non lo hanno mai lasciato solo, durante la sua lunga strada per la guarigione. Il cucciolo era felice, perché era tornato in salute e non era più affaticato quando doveva muoversi da una parte all’altra.

Trojan ora è ancora alla ricerca di una casa per sempre. Non si è ancora fatto avanti nessuno per portarlo via, ma i ragazzi credono che il lieto fine arriverà anche per lui.

Il cane ha problemi alla tiroide e soffre di artrite, ma nonostante la sua età avanzata, ama ancora fare molte cose. Desidera fare lunghe passeggiate e ricevere amore ed attenzioni.

Non dovrebbe essere difficile trovare la famiglia perfetta per lui. Infatti tutti noi ci auguriamo che questo dolce cagnolino possa lasciare il rifugio prima delle feste di Natale, per passare il resto dei suoi giorni in una casa amorevole.