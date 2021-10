La sicurezza in strada viene prima di tutto. E non solo per i bipedi che si trovano a dover passare da un lato all’altra, magari contando su strisce pedonali e semafori. Anche i pelosi di strada, magari randagi, devono poter camminare senza pericoli. Come il cane che attraversa la strada facendosi aiutare da un poliziotto che dirige il traffico in quel momento.

Fonte foto da Pixabay

Il momento in cui il cane, davvero molto intelligente, chiede alle forze dell’ordine una mano per poter attraversare la strada è stato catturato in un video, che ha conquistato centinaia di persone. In molti si sono commossi per il gesto dell’agente, che ha fatto di tutto per far attraversare in sicurezza il cucciolo.

I cani sono intelligenti come le persone. Se non di più. E sanno che i rischi per loro, quando attraversano una strada trafficata, possono essere davvero numerosi e molteplici. Di sicuro da solo non ce l’avrebbe fatta. Ma lui sapeva perfettamente a chi chiedere soccorso.

Prima di attraversare la strada, il cane ha individuato la postazione di un agente della Polizia Militare del Distretto Federale (PMDF), che si occupa proprio di gestire e regolare il traffico, facendo attraversare tutti in sicurezza. Anche i cani.

Ovviamente quando ha visto il cucciolo in difficoltà, l’agente ha fatto di tutto per far fermare le auto, così da poterlo far passare in tutta tranquillità. Nessuno ha protestato, anzi, c’è chi ha ripreso sorridente il simpatico siparietto visto in strada.

Come il cane attraversa la strada in tutta sicurezza

Il gesto del poliziotto non è certamente passato inosservato. Anzi, molti hanno applaudito alla sua sensibilità e al fatto che ha compiuto un’azione lodevole per mettere in sicurezza l’animale.

Un video che potrebbe provare a rendere virale la gentilezza e la sensibilità verso chi è in difficoltà. Essere umano o animale che vive in strada che sia, non importa.

