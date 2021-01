7 cose che noi umani abbiamo in comune con i cani. È così anche per voi?

Sin dall’antichità, i cani sono gli animali domestici più diffusi e più a stretto contatto con gli esseri umani. Da sempre ci accompagnano nella vita quotidiana e anche negli ambienti lavorativi. L’evoluzione ha coinvolto entrambe le specie e di certo non sono definiti come migliori amici dell’uomo, senza un buon motivo.

Credit: pixabay.com

Ecco 7 fattori che ci accomunano con loro:

1. Sono socievoli: i cani sono degli animali molto socievoli. Da sempre amano vivere insieme agli altri membri delle proprie famiglie e a quelli della famiglia dei loro proprietari. Cosa che, d’altronde, amiamo fare anche noi.

2. Sono amanti di alcuni mobili della casa: A chi non è mai capitato di rilassarsi sul divano o di schiacciare un pisolino sul proprio letto? Anche se alcune persone non vogliono che i propri animali domestici salgano sul proprio divano o sul proprio letto, alla fine, spesso cedono alle loro richieste di accoccolarsi insieme.

Credit: pixabay.com

3. Amano il cibo: il cibo è amore, sia per le persone che per i cani. Siamo entrambi socievoli e, la maggior parte delle nostre interazioni sociali, ruotano intorno al cibo.

4. Sono intelligenti: gli amici a quattro zampe sono da sempre considerati gli animali più intelligenti. Diversi studi attestano che un cane medio è intelligente quanto un bambino di due anni. Ciò significa che la loro mente e le loro emozioni sono complesse quanto quelle di un piccolo umano.

Altre similitudini con i cani

Credit video: IL LATO POSITIVO – YouTube

5. Hanno preferenze personali: Gli amici pelosi hanno preferenze personali, proprio come noi umani. Hanno giochi, cibi e perfino persone che preferiscono rispetto ad altre. Ogni cane è diverso nelle sue simpatie ed antipatie. Alcuni sembrano apprezzare tutto, altri invece sembrano essere piuttosto schizzinosi.

Credit: pixabay.com

6. Hanno personalità uniche: Come noi umani siamo fatti in maniera differente l’uno dall’altro, la stessa cosa vale anche per i cagnolini. Ognuno di loro ha il proprio carattere e la propria personalità che va a rispecchiare anche il modo in cui è stato cresciuto.

7. Sono emotivi: i cani sono animali profondamente emotivi. Si legano in modo particolare alle loro famiglie, ai singoli proprietari e anche ad altri animali. Molti studi dimostrano che provano emozioni come la gelosia, l’amore, la paura e la rabbia. Tutte emozioni che proviamo anche noi umani.