Il cane benedice e saluta i fedeli all’entrata nel tempio, il video

Questa è un storia dolcissima e simpaticissima. In un tempio religioso indiano chi decide di entrare dentro per pregare o chi esce dopo aver aperto il cuore alle divinità, può contare su una particolare benedizione. Appostato fuori sopra una colonna vicino alla scalinata, un cane benedice i fedeli nel tempio indiano.

Fonte Pixabay

Siamo nel Tempio di Siddhivinayak, che si trova Siddhatek nel distretto di Ahmednagar in India. Qui i fedeli si recano per pregare, per fare voti, per chiedere aiuto alle divinità e anche per ricevere benedizioni.

Ma non lo fanno solamente all’interno del tempio. Le benedizioni le possono ricevere anche all’esterno della struttura religiosa, perché c’è un dolce cane di strada color caramello che le dispensa propri come se fosse una divinità.

Il bel cane randagio si è posizionato sopra una colonna, accanto alla scalinata di ingresso e di uscita del tempio religioso indiano. Qui chiunque entra o esce può assolutamente contare su una benedizione. E su un dolce saluto.

Foto e video ci arrivano da questo tempio, anche grazie alle persone che hanno deciso di immortalare la scena e di condividerla con tutti quanti sui social network. E la sua storia sta facendo il giro del web.

Fonte YouTube Pankaj Sharma Official

Cane benedice i fedeli: non vedrete un video più dolce di questo sul web

Secondo il portale di notizie The Indian Express , il video è stato condiviso sui social network e presto è diventato virale. L’atteggiamento di chi lo ha incontrato è semplicemente eccezionale, non vi pare?

Fonte YouTube Pankaj Sharma Official

Secondo quanto riportato sui social, sembra che il cane si presenti tuti i giorni allo stesso posto. Tanto che i fedeli lo conoscono bene. E c’è chi si chiede se non sia un qualche segno divino inviato sulla terra tramite una delle creature più belle che ci siano, i cani.