Il cane che assomiglia a una persona manda tutti fuori di testa

Queste foto sono davvero impressionanti. Il cane che assomiglia a una persona ha mandato fuori di testa tutti coloro che hanno visto le immagini diffuse sui social network, nel profilo Instagram di una coppia di cani che in rete si fanno assolutamente notare. Sei pronto a scoprire la storia del cane che assomiglia in maniera impressionante a una persona?

Ronnie e suo fratello Reggie vivono con la loro famiglia umana a Plymouth, in Inghilterra. Quando escono per le passeggiate quotidiane, vengono sempre fermati dalle persone che incontrano e il motivo è chiaro e lampante: il loro aspetto è davvero incredibile.

La maggior parte delle persone che li incontra stenta a credere che i due cuccioli fratello e sorella di 7 anni siano entrambi dei cani. Perché uno dei due ha un aspetto davvero insolito: il suo viso sembra quello di un essere umano, non trovate?

Kerry Docwra, la mamma dei cuccioli, ha raccontato a The Dodo che le passeggiate non sono più tranquille da quando la gente li ferma di continuo per chiedere informazioni sul cane Ronnie che ha le sembianze di un essere umano.

Vengo fermata costantemente. Le persone dicono: “Oh mio Dio, quello è un cane?” Oppure ci sono persone che dicono, ‘Oh mio Dio, sembrano Ewoks,’ o Falkor di ‘The Never Ending Story. Ci viene detto che assomigliano a tutto, a parte i cani.

Ronnie, in particolare, per la sua fronte pronunciata, i suoi occhioni marroni, il nasino, le labbra rosa: sembra una persona in pelliccia e ossa.

Ronnie è il cane che assomiglia a una persona

I due cuccioli attirano sempre l’attenzione di tutti, ma loro sono felici di incontrare nuove persone, soprattutto quando i loro fan sono dei bambini.

Non sono mai stati cresciuti con i bambini, ma adorano i bambini.

E poi amano anche tutti gli altri animali. Insomma, i due cagnolini sono davvero adorabili e tutti li adorano, online e offline.