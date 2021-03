Pagare il dottore con cibo è assolutamente possibile, grazie a un medico che ha scelto questa strada per poter aiutare gli animali in difficoltà. Chi vuole può pagare le parcelle mediche attraverso l’acquisto di mangimi da consegnare poi ai rifugi per animali che hanno sempre bisogno di aiuto per dare una mano ai cani in difficoltà.

Fonte Pixabay

Rafael Angelo Avance Baggieri è un medico ginecologo e ostetrico di 36 anni che lavora in un ambulatorio che si trova a Vila Velha, comune del Brasile nello Stato dell’Espírito Santo, parte della mesoregione Central Espírito-Santense e della microregione di Vitória.

Questo giovane medico, che si è sentito ispirato dal film “Patch Adams: l’amore è contagioso” per la sua professione, ha deciso di praticare cure umanizzate per persone e animali. E per farlo ha deciso di prendere una strada che oggi viene raccontata in tutto il mondo.

Rafael, che lavora come ginecologo e ostetrico presso la Clínica Médica Avançar, fornisce gratuitamente le sue visite a donne in difficoltà. In cambio chiede solo del cibo per animali che ogni mese viene regalato a sei rifugi che si prendono cura di 250 cani.

Le consultazioni gratuite fanno parte del progetto “Corrente do Bem”, mentre la raccolta di mangimi per animali bisognosi è un’iniziativa del progetto “SOS Patas Abandonadas“.

Pagare il dottore con cibo per aiutare i canili

Non è obbligatorio, ma chi può donare, scambia la consulenza con un sacchetto di mangime di qualsiasi marca e dimensione, che spesso costa R $ 20, R $ 30.

Queste le parole del dottore generoso con persone e animali.

Le consultazioni si svolgono due volte al mese presso la clinica. Visite destinate alle donne a basso reddito, insieme a professionisti di medicina generale, psicologia, pediatria, oftalmologia e dermatologia.