Diverso tempo fa, i dipendenti di un ospedale a Sao Paolo, in Brasile, hanno notato che ogni giorno fuori la struttura c’era un cane che guardava la porta e non aveva intenzione di andare via. Inizialmente credevano che fosse un randagio e per questo, lo hanno lasciato stare lì.

Poco dopo, però, hanno scoperto una verità che li ha sconvolti. Il dolce cagnolino aveva seguito un’ambulanza che aveva a bordo il suo amato amico umano.

Era un senza tetto ed era stato pugnalato. La ferita che aveva riportato era troppo grave e per questo, i medici nonostante il loro tempestivo intervento non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Il cane, però, non poteva saperlo e per questo per quattro lunghi mesi, è rimasto seduto fuori l’ospedale ad aspettarlo, con la speranza di poterlo rivedere.

I dipendenti del posto, quando hanno scoperto la sua storia, hanno subito chiamato un’associazione del posto, in modo che potessero portarlo in un posto sicuro.

I volontari, vista la grave situazione, sono andati a prenderlo subito, ma una volta nel rifugio il dolce cagnolino, non aveva intenzione di rimanere e per questo, dopo pochi giorni è riuscito a scappare via ed a tornare fuori l’ospedale.

I ragazzi non potevano fare nulla per aiutarlo, poiché lui voleva solo poter tornare con il suo amato amico umano. La donna della reception, chiamata Leticia Nawas Galastri, quando ha scoperto tutto, ha iniziato a portargli qualcosa da mangiare ogni giorno ed alla fine ha conquistato la sua fiducia. Ecco il video della storia di seguito:

E’ stato proprio il cane, in una giornata invernale a seguirla a casa ed a non voler più andare via. I due hanno instaurato un rapporto speciale e poterli vedere è meraviglioso.

Una storia che ci ha emozionato, la fedeltà di un animali, dovrebbe insegnare molto a tutti gli esseri umani.

