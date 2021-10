Hai mai sentito la storia di Boogie? Il cane ha perso la famiglia dopo l’eruzione del vulcano a La Palma, nelle Canarie, che ha causato molti problemi alla popolazione locale. Questo povero cucciolo, purtroppo, è rimasto da solo: lui continua a cercare la sua famiglia e di sicuro la sua famiglia, se sta bene, sta cercando lui. Ma ancora non si sono incontrati: chi può aiutarlo?

Fonte foto da Pixabay

L’improvvisa eruzione del vulcano che si trova a La Palma ha messo in ginocchio l’intera isola. Molte persone hanno dovuto lasciare le loro case: il governo ha evacuato le abitazioni per mettere in sicurezza intere famiglie. E gli animali domestici non sono stati lasciati indietro.

Proprio nei giorni scorsi le autorità hanno fatto tutto il possibile per poter evacuare in sicurezza anche gli animali insieme alle loro famiglie. Gli agenti intervenuti hanno poi trovato Boogie, un cane diventato suo malgrado il simbolo di tutti i pets che non trovano più la loro famiglia dopo l’eruzione.

Dailos Perez è un ragazzo che vive sull’isola e si è imbattuto per primo in Boogie. Ha deciso di accoglierlo nella sua casa, in attesa di trovare i suoi proprietari. Peccato che dopo due settimane nessuno abbia inviato al giovane notizie.

Su Facebook l’appello del ragazzo spera di rintracciare la famiglia di Boogie:

Ciao amici. Stiamo ospitando un cane in casa nostra. E’ molto dolce, aveva un guinzaglio di metallo ma era scomodo e così ne abbiamo messo un altro. Condividete per favore, per ritrovare il suo proprietario.

Fonte foto da Pixabay

Il ragazzo ha detto che al momento Boogie è tranquillo e si è adattato bena alla nuova casa. Nessuno sa come si chiami realmente, però. E nessuno sa chi sia la sua famiglia.

Purtroppo sono molti gli animali domestici lasciati indietro dalle famiglie durante la fuga. Alcuni hanno già ritrovato i proprietari, altri come Boogie no.