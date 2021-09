Molti sono i danni stimati e causati dall'eruzione, che potrebbe durare anche per mesi

In questi giorni sta facendo molto scalpore la notizia dell’eruzione del vulcano a La Palma, nelle isole Canarie. Da domenica 20 settembre, infatti, il vulcano Cumbre Veja non smette di eruttare, creando panico tra gli abitanti dell’isola. Molti sono i danni stimati e causati dall’eruzione vulcanica, non solo dal punto di vista ambientale ma anche economico.

Gli strascichi dell’eruzione vulcanica potrebbero durare per molti mesi. Inutile dire che i danno causati dal risveglio del vulcano Cumbra Veja, nelle Canarie, sono davvero ingenti. Si contano infatti danni da 400 milioni, anche se l’aspetto più grave è senza dubbio il rischio ambientale. Si teme, infatti, per la liberazione di gas tossici e la formazione di piogge acide.

Grande è lo spavento provato dagli abitanti dell’isola. Queste sono state le parole di una donna che abitava nel villaggio di Todque:

La lava avanza e inghiottisce le case come se fossero di carta.

La lava dunque, fluendo dalla cima del vulcano, si sta insediando pian piano nelle strade dei centri abitati creando non pochi danni.

In seguito all’eruzione del vulcano molti edifici sono scomparsi. Inoltre, la città di Todque è stata completamente evacuata. Il presidente regionale Ángel Víctor Torres ha descritto la drammatica situazione con queste parole:

La lava cammina inesorabilmente verso il mare. Una volta a contatto con l’acqua si teme che possa dare origine a gas tossici.

Eruzione vulcanica a La Palma: il risveglio del vulcano Cumbre Veja

Una vera e propria catastrofe quella che si sta verificando in questi giorni a La Palma, nelle Canarie. Le immagini dell’eruzione vulcanica hanno fatto il giro del mondo lasciando tutti nello stupore più totale.

Le colate risultanti dall’eruzione hanno raggiunto una temperatura di più di mille gradi e stanno pian piano dirigendosi verso la parte occidentale ad una velocità di 700 metri all’ora.

Nel frattempo la Direzione Generale della Sicurezza e delle Emergenze del Governo delle Isole Canarie ha dichiarato uno stato di emergenza 2.

