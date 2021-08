Ci sono degli eroi che si nascondono nelle creature meno sospettabili, ma che sono grandi di compiere grandi imprese. Come dimostra questo dolce cane della comunità, che vive nel quartiere accudito da tutti i residenti come se appartenesse a tutti, che aiuta la polizia a trattenere il sospetto rapinatore che ha tentato un furto in strada.

Il 10 giugno scorso a Porto União, a nord di Santa Catarina, uno stato nel Sud del Brasile, due giovani in bicicletta hanno aggredito una donna che stava tornando dal lavoro. Grazie a Pià, un piccolo cane di strada della comunità, coccolato da tuti, ha aiutato l’ufficiale di polizia José Flauzir Mendes.

E non è la prima volta che un cane rovina “la festa” a un malvivente, come dimostrano tantissimi video che circolano in rete, tutti da vedere per parlare del coraggio di questi cuccioli.

Cane e poliziotto hanno fermato uno dei giovani, che sono stati prontamente arrestati. Grazie alla collaborazione tra l’eroe bipede e quello quadrupede i malviventi sono stati bloccati prima che potessero fare altri danni. La donna è stata aggredita intorno alle 20, tra le due stazioni degli autobus della città, dopo una giornata di lavoro. Ma uno dei due è stato immobilizzato poco dopo.

Alla vittima intanto avevano derubato la sua borsa con dentro conteneva un telefono cellulare, effetti personali, carta di credito e 700,00 R$ in contanti.

Il cane della comunità e il poliziotto collaborano per fermare i rapinatori

L’ufficiale di polizia lavora presso la postazione della Polizia Stradale Militare a Calmon, nella stessa regione. Al momento della rapina aspettava l’autobus per tornare a casa a União da Vitória, nel Paraná. Ovviamente si è messo subito all’inseguimento del ladro.

Piá, proprietario di una piccola casa nella stazione degli autobus, quando ha notato il trambusto, ha iniziato a seguire il poliziotto facendo cadere il ladro dalla bici. Giustizia è stata fatta.