Avere un gatto ladro non è facile per ogni famiglia. Come lo sanno bene i proprietari di Esme, un micino che è diventato molto famoso nel suo quartiere per un suo piccolo vizietto. Il micio è solito rubare tutto quello che gli capita a tiro. Tanto che i suoi migliori amici umani sono dovuti correre ai ripari mettendo un cartello in giardino che invitava i vicini a recuperare la refurtiva.

Esme è un gatto molto dolce. Adora giocare con gli altri animali domestici. E fare lunghi pisolini. Ma non sono queste le sue uniche passioni. Esme, infatti, è anche una ladra: ha fatto il giro del web una foto che mostra il cartello che la famiglia umana ha messo in giardino.

I suoi genitori bipedi, infatti, hanno dovuto mettere un avviso per evitare di rovinare i rapporti con i vicini di casa. Un cartello nel quale hanno scritto che Esme è un ladro e tutti sono invitati ad avvicinarsi allo stendino posizionato di fianco per controllare che non abbia rubato qualcosa anche a loro.

La famiglia umana di Esme, infatti, sullo stendibiancheria ha appeso tutti gli oggetti che Esme ha rubato e che sono in attesa di ricongiungersi ai legittimi proprietari. A quanto pare, il micino furfantello ha una passione sfrenata per i guanti.

Nessuno sa quando sia iniziata la follia criminale di Esme o per quanto tempo è andata avanti. La famigli asta cercando di rimettere a posto le cose, anche per mantenere buoni rapporti con tutti i vicini di casa.

Gatto ladro di guanti, chissà cosa lo spinge a rubare

Nessuno sa come Esme può essere aiutato a smetterla di rubare cose ai vicini. La famiglia non può far altro che recuperare tutto e lasciare che i legittimi proprietari riprendano le loro cose.

Secondo voi perché questo micio di casa si è messo a rubare?