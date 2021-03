Un episodio che ha dell’incredibile è avvenuto diverso tempo fa, in California. Due agenti di polizia hanno salvato la vita ad un cane chiamato JJ e ad un gatto chiamato Tiger. Erano rimasti intrappolati nell’abitazione, durante l’incendio. Per fortuna il tutto si è concluso nel migliore dei modi, grazie all’intervento dei due ragazzi.

CREDIT: FACEBOOK

La vicenda è diventata presto virale sui social. I poliziotti hanno ricevuto moltissimi complimenti, per il loro gesto eroico.

Il dramma di questa famiglia è iniziato in una giornata come le altre. In casa c’erano i genitori, i loro due bambini ed anche i loro amati animali domestici. Fino a quel momento non era accaduto nulla di insolito.

All’improvviso, è divampato un incendio nel piano terra della casa, a causa di un corto circuito. Per fortuna i vicini se ne sono resi conto in fretta ed alcuni di loro, hanno lanciato l’allarme ai Vigili del Fuoco e ai poliziotti.

CREDIT: FACEBOOK

Gli agenti Rivera e Galanos, sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti. Al loro arrivo, hanno scoperto che tutta la famiglia era all’esterno. Erano riusciti ad uscire in tempo. Tuttavia, il loro cane e il loro gatto erano ancora all’interno.

I poliziotti sapevano che dovevano intervenire subito. Per questo sono entrati in casa e si sono messi alla ricerca dei due animali.

Il gesto eroico dei poliziotti per JJ e Tiger

Hanno iniziato a cercare tra le fiamme e il fumo. Nel giro di pochi istanti, uno di loro ha trovato il gatto Tiger che stava cercando di fuggire nel seminterrato dell’abitazione. Sono riusciti a prenderlo al volo.

JJ, invece, era più difficile da individuare. Erano molto preoccupati per lui, ma ad un certo punto hanno sentito uno strano pianto provenire da sotto un mobile e i due agenti, sono riusciti a salvare la vita anche del piccolo cane.

CREDIT: FACEBOOK

Il tutto per fortuna si è concluso nel migliore dei modi. I due animali sono usciti sani e salvi da quella terribile esperienza, solo grazie ai poliziotti, che hanno rischiato la loro vita. Grazie ragazzi per il vostro gesto eroico!