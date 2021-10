Perché il cane entra nella valigia lasciata incautamente aperta sul pavimento? No, il cucciolo non sta giocando. E non sta nemmeno facendo un dispetto ai suoi migliori amici umani. Lui ha capito che qualcosa sta succedendo in casa. E vuole impedire a tutti i costi al proprietario di viaggiare. Lasciandolo così da solo.

Fonte foto da Instagram di tiffanysdiamonddogs

Nel 2019, il tutor di Kronos, un cucciolo di razza Australian Cattle, ha deciso di condividere sui suoi account social una scena che ha commosso tutti quanti. Il suo amico peloso stava cercando in tutti i modi di boicottare la sua partenza.

Kronos non sopporta di stare lontano dai suoi migliori amici umani. Sapeva che il suo proprietario stava preparando i bagagli per partire. E questo voleva dire stare lontani per un po’. Per questo ha fatto di tutto per evitare di vederlo andare via senza di lui.

Il proprietario aveva messo la valigia aperta sul pavimento. E quando il cucciolo l’ha vista ha colto l’opportunità al balzo, infilandosi subito dentro e chiudendola. Del resto aveva messo dentro l’unica cosa importante da avere con sé in viaggio.

Kronos, pensando che il proprietario si stesse dimenticando di lui, si è messo dentro alla valigia. Come a voler dire che senza di lui non sarebbe potuto andare da nessuna parte. Come si fa, del resto, a lasciare un musetto così simpatico?

Fonte foto da video TikTok di tiffanysdiamonddogs

Il cane entra nella valigia e non ne vuole proprio sapere di uscire da lì

Il video di questa simpatica scenetta ha ottenuto migliaia di visualizzazioni e centinaia di commenti. Tutti chiedono al proprietario di portarsi dietro il cagnolino.

Poco importa dove deve andare, come si fa a resistere a un gesto del genere? Speriamo che il proprietario ci abbia ripensato e abbia riservato nel viaggio un posticino anche per Kronos.