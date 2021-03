Il cane era da solo sul bordo del burrone e stava fissando un punto ben preciso e si è reso conto che c’era qualcosa che non andava

Il cane di razza Labrador non lascia il proprietario

C’è ancora chi dubita sul fatto che i cani siano i nostri migliori amici? Questa storia farà ricredere anche i più scettici. Un cane di razza Labrador non lascia il proprietario di 81 anni da solo dopo che l’uomo è accidentalmente caduto in un canale ghiacciato. Il cucciolo rimane al fianco dell’anziano signore per attendere con lui i soccorsi.

Fonte Pixabay

La notizia è stata riportata dal Mirror, che ha riportato le parole di un uomo di 39 anni, Gregor Angus. Intorno alle 17 del 31 gennaio questo signore stava camminando con il Lucas di quattro anni in un parco a Linlithgow, West Lothian, in Scozia.

Durante la passeggiata, padre e figlio hanno incontrato lungo il tragitto Brian Watson, un pensionato di 81 anni, e Hugo, il suo Labrador nero. Pochi minuti dopo rifacendo il sentiero al contrario e tornando indietro, si è reso conto di qualcosa che non andava.

Mentre Gregor Angus tornava indietro con suo figlio Lucas ha trovato Hugo tutto solo, a fissare sul bordo di un canale un punto ben preciso. L’uomo si è subito insospettito di quella scena tanto strana e surreale. E così ha deciso di avvicinarsi al cane.

Quando Gregor Angus ha raggiunto Hugo ha scoperto che c’era un motivo ben valido per il quale il Labrador nero non si muoveva di lì: Brian era caduto nell’acqua gelata del canale, era quasi incosciente e non riusciva a chiedere aiuto.

Il Labrador non lascia il proprietario e gli salva la vita

Il cane è rimasto lì accanto al proprietario che stava rischiando di morire, attirando così l’attenzione di quell’uomo che avevano incrociato poco prima e permettendo all’81enne di essere messo in salvo.

Gregor con tutte le sue forze ha provato a tirare fuori l’anziano dall’acqua e poi ha chiesto aiuto perché da solo non ce la faceva. E fortunatamente gli hanno salvato la vita.