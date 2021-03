Gli ha salvato la vita, così il rifugio, per il suo 12esimo compleanno, ha deciso di fargli un regalo speciale

Dopo che lo hanno salvato, Tatum e la sua famiglia non hanno mai dimenticato il cane Ethan

La storia di Ethan risale a qualche mese fa, quando il povero cane è stato trovato sull’orlo della morte. Una famiglia lo ha notato da solo in un parcheggio, magro e debole. Riusciva a malapena a reggersi in piedi. Non sapendo cosa fare, quelle persone hanno allarmato i volontari del posto. Così quel cucciolo malnutrito e triste, è stato portato al rifugio.

Credit: Kentucky Humane Society – Facebook

I veterinari, dopo la visita, hanno avvertito i ragazzi delle scarse possibilità di sopravvivenza. Non aveva le forze per combattere e per riprendersi.

I soccorritori però non hanno mai perso la speranza ed hanno fatto del loro meglio per aiutarlo e per guadagnare la sua fiducia.

Il recupero del cane Ethan

Credit: Kentucky Humane Society – Facebook

A sorpresa di tutti, oggi quel cane abbandonato in un parcheggio, si è preso la sua rivincita. In un solo mese di cure, ha guadagnato il doppio del suo peso.

Basta guardare le sue foto, per poter sorridere davanti alla sua incredibile trasformazione. Sembra quasi un altro cane. Un cane libero da ogni sofferenza e finalmente felice.

I volontari hanno deciso di fare un gesto meraviglioso e di contattare quella famiglia che lo ha trovato e che gli ha salvato la vita per organizzare una riunione.

Shaw Henderson, David Hughes e il figlio Tatum si sono recati da Ethan, per incontrarlo di nuovo. Da quando lo avevano trovato, non avevano mai smesso di pensare a lui e di domandarsi che fine avesse fatto.

Da quell’incontro hanno seguito i progressi di Ethan ogni giorno. Qualche giorno fa, la nonna di Tatum ci ha contattato per chiedere se suo nipote potesse incontrarlo di nuovo. Non potevamo di certo dire di no e abbiamo organizzato un altro incontro, così da permettere a questo forte cucciolone di ringraziare i suoi salvatori.

Credit: Kentucky Humane Society – Facebook

Il video dell’incontro è stato pubblicato sul web e ha emozionato migliaia di persone. Gli Henderson erano felici di vedere che più passava il tempo e più quel cane ingrassava e diventava forte.

Ma la notizia più bella è arrivata pochi giorni fa. Il dodicesimo compleanno di Tatum si sta avvicinando e lo staff del rifugio ha deciso di fargli un regalo speciale. Una maglietta con la scritta “Team Ethan” e un biglietto firmato con la zampa del suo amico a quattro zampe.