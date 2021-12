Un cane è un eroe per tutti dopo che è riuscito a salvare un povero cane che era rimasto intrappolato in una buca. Lui l’aveva individuato, mentre il suo papà umano non si era accorto di nulla. Ecco che, però, ha fatto di tutto per condurre l’uomo in quel posto nascosto nella foresta, dove c’era un cucciolo smarrito bisognoso immediatamente del loro aiuto.

A febbraio, Paweł Kałuziak è andato a fare una passeggiata lungo un sentiero di un bosco in Polonia. Con lui c’era il suo cane Gucio, che adora andare a camminare con lui e conosce bene quei luoghi, quindi spesso lo lascia libero di correre ed esplorare.

Gucio non si allontana mai dal proprietario. E se capita, torna subito al suo fianco. Quel giorno, invece, si era allontanato e non aveva fatto ritorno immediatamente come al solito.

Torna sempre quando lo chiamo. Ma quando ho detto il suo nome, Gucio non è tornato.

Nonostante lo avesse cercato per tutto il pomeriggio, Gucio era scomparso. Da settimane non si avevano sue notizie, ma l’uomo instancabile andava a cercarlo, chiedendo aiuto affinché altre persone lo affiancassero nella ricerca.

Non ho mai perso la speranza di trovare Gucio. Ma è stato fuori da solo per molto tempo.

Il cane era intrappolato in un luogo dal quale non poteva uscire. Ma per fortuna un mese dopo un altro cane, un Jack Russell Terrier di nome Diego, passeggiava da quelle parti con il suo proprietario.

Il cane eroe salva l’altro quadrupede che era in difficoltà

Diego ha subito notato la presenza dell’altro cane e ha iniziato a tirare il proprietario fino ad arrivare a una buca profonda nascosta, dove c’era Gucio emaciato, esausto, non riusciva nemmeno ad abbaiare. L’uomo è corso a casa a prendere una scala per salvarlo.

Dopo averlo portato a casa, la moglie lo ha riconosciuto: era il cane che Pawel cercava. Finalmente la bella notizia era arrivata.