Jack Russell ama l’acqua, il video è adorabile Jack Russell abbandonato sulle strade viene salvato da una donna e nel suo cortile trova una bacinella piena d'acqua; appena la vede si scatena, ecco il video

Un Jack Russell abbandonato è stato trovato e salvato da una donna. Appena entrato nel suo cortile della sua casa trova una bacinella piena d’acqua. In quel momento da triste e depresso, il Jack Russell Milo si trasforma: inizia a giocare con l’acqua e la donna lo riprende con il cellulare. Il video è adorabile e fa innamorare tutti. Eccolo:

Visualizza questo post su Instagram #milo #ilmiocaneeleggenda #jackrussellsofinstagram#jackrusselllove#jackrussellmoments#jrt#jackrussellterrier#jackrussellpuppy#jackrussels#jackrussel#jackrussellofinstagram#jackrussellsofig Un post condiviso da Il mio cane è Leggenda (@ilmiocaneeleggenda_official) in data: 11 Feb 2020 alle ore 2:18 PST

Milo è un cucciolo di Jack Russell che è stato abbandonato dai suoi proprietari. Potete immaginare la sua disperazione, la paura, la delusione di essere messo alla porta da quelli che lui considerava la sua famiglia. Triste e depresso, Milo il Jack Russell camminava a testa in giù sulle strade della città quando una donna l’ha notato e l’ha chiamato.

Il piccolo Jack Russell si è avvicinato con timore alla mano tesa della donna e si è lasciato far prendere. Ma era un cucciolo triste e la donna non sapeva come farlo divertire un po’.

Visualizza questo post su Instagram #ilmiocaneeleggenda #milo #picoftheday #cane #jackrussellsofinstagram#jackrusselllove#jackrussellmoments#jrt#jackrussellterrier#jackrussellpuppy#jackrussels#jackrussel#jackrussellofinstagram#jackrussellsofig Un post condiviso da Il mio cane è Leggenda (@ilmiocaneeleggenda_official) in data: 12 Feb 2020 alle ore 5:33 PST

Entrambi sono usciti fuori nel cortile della casa. Milo non sembrava avere voglia di giocare ma si è accorto che, vicino al muro, c’era una bacinella. In quel momento qualcosa è cambiato dentro di sé. Il cucciolo di Jack Russell si è scatenato. Ha iniziato a giocare come un pazzo con l’acqua, schizzandola da tutte le parti, saltando dentro la bacinella e infilando il muso dentro come per cercare qualcosa.

Milo ha passato quasi un ora a divertirsi così: amava l’acqua e quella bacinella gli ha fatto tornare la voglia di vivere. Era solo un cucciolo e aveva sofferto troppo ma quella bacinella gli aveva cambiato la giornata e, forse, anche la vita.

Da quel giorno Milo è rimasto nella casa della donna che lo ha trovato e, ogni volta che trova un po’ d’acqua si scatena.

