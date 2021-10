Anche lui vuole giocare. Il cane invade il campo per rubare la palla alle giocatrici, che all’inizio hanno cercato di ignorare il cucciolo, ma poi è stato impossibile. E così hanno tentato di fermarlo, per riprendere il prima possibile la partita in cui erano impegnate. Chissà se era un cane randagio… O forse aveva un proprietario un po’ distratto?

Fonte foto da video su Twitter di IrishWomensCric

L’11 settembre scorso durante la semifinale di cricket della T20 Cup tra Bready e Civil Service North in Irlanda un cane è entrato in campo. Un cucciolo ha cercato di rubare il pallone, intervenendo in un’azione di gioco.

Sicuramente questo cane ha attirato l’attenzione di tutti. Degli spettatori che fuori dal campo per primi si sono accorti della sua invasione di campo. E delle giocatrici che lo hanno visto solo quando praticamente si è avvicinato a loro.

Il cagnolino, in realtà, non era un randagio. Lui si trovava in tribuna insieme al suo proprietario. Stanco di stare lì solo a guardare, ha deciso di iniziare ad entrare in azione e agire, inseguendo la palla.

Con il collare e il guinzaglio, il cane ha intrapreso una lunga corsa verso la palla, afferrandola e scappando via. Costringendo le giocatrici a rincorrerlo se la rivolevano indietro per ritornare al gioco.

Il cane invade il campo e i telecronisti si mettono a ridere

Oh! Il cane ha la palla!

Queste le parole di un commentatore in un video che ha fatto il giro dei social network, diventando virale. Lo speaker e il suo collega sono poi scoppiati in una fragorosa risata.

In campo è poi arrivato anche un giovane, il suo proprietario, che tenta di porre rimedio al danno fatto dal suo cucciolo. E mentre corre tra le giocatrici non può far altro che ridere.