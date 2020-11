Il cagnolino Leo e la sua mamma umana Maddie Fang sono diventati molto famosi sul web per via dei loro numerosi e meravigliosi salvataggi. Insieme, hanno salvato ed allevato più di 100 gattini bisognosi. La donna ha voluto diffondere il suo grande lavoro, per elogiare soprattutto il fondamentale aiuto che riceve dal suo amico a quattro zampe.

Credit: fangsfosters – Instagram

Infatti, Leo gioca il ruolo più importante. Si occupa di proteggere, pulire e amare i gattini.

Maddie ha adottato il cane dal rifugio Westside German Shepherd Rescue circa 9 anni fa. Era un cucciolo, salvato dai volontari e cercava disperatamente una casa. Quando la donna lo ha visto, ha capito subito che avrebbe fatto parte della sua vita per sempre.

La reazione di Leo alla vista del primo gattino

La prima volta che ha portato un gattino a casa, dopo averlo trovato per strada, Fang non ha avuto alcuna paura di avvicinarlo al cane. Era sempre stato un animale calmo e gentile e sapeva che avrebbe sentito il bisogno di quel piccolo esserino.

Quando lo ha visto, si è innamorato del gattino all’istante. Da quel giorno, Leo ha condiviso il suo spazio, la sua famiglia e il suo amore con circa 100 gattini. Ogni volta, sembra che ami il nuovo gattino più di quello precedente.

Credit: fangsfosters – Instagram

Oltre ad accoglierli e amarli, Leo adora tenerli puliti, pensando lui stesso a pulirli e leccarli.

La prima volta che ho salvato un gattino, ho trovato l’esperienza così gratificante che non sono più riuscita a farne a meno. Voi non immaginate cosa si provi ad aiutare un essere indifeso, a prendersi cura di lui e poi a trovargli una famiglia. Quei gattini sono salvi grazie a me e Leo. Noi abbiamo salvato le loro vite.

Credit: fangsfosters – Instagram

Maddie e Leo collaborano anche con il rifugio da ben tre anni, accogliendo nella loro casa gli animali che hanno bisogno di un posto più sicuro. Come quelli che devono affrontare importanti e delicate operazioni e il box di un rifugio, potrebbe comportare in loro stress e ansia. Entrare in una casa con un affidatario può fare la differenza per questi amici animali.