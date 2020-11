Caesar è un pastore tedesco che è stato abbandonato dalla sua famiglia nel rifugio della città. Quando quelle persone hanno deciso di affidarlo ai volontari, affermando di non volersi più prende cura di lui, il cane era malnutrito e non riusciva nemmeno a camminare.

Credit: Nancy Campbell – YouTube

I suoi denti anteriori erano consumati e dai segni, i ragazzi hanno dedotto che probabilmente aveva provato a liberarsi inutilmente di qualche catena. Aveva un occhio e una gamba malati e come se non fosse abbastanza, dopo la visita il veterinario hanno scoperto che aveva il cancro.

Purtroppo il proprietario, al momento dell’abbandono, non ha lasciato molte informazioni sul cane. Era un pastore tedesco e lo aveva trovato per le strade. Aveva sempre vissuto da randagio. Questo è tutto ciò che i volontari sapevano di Caesar. Li convinse di aver portato un cane da strada al rifugio, ma non era affatto così.

Credit: Nancy Campbell – YouTube

Dopo aver chiesto in giro, anche ai vicini dell’uomo, i ragazzi hanno scoperto la verità. Quello era il suo cane, lo aveva trascurato e maltrattato per anni e alla fine, non sapendo cosa fare con lui, aveva deciso di abbandonarlo al rifugio. A tutti i suoi amici e ai vicini, aveva detto che Caeser era scomparso.

La riabilitazione di Caesar

Credit: Nancy Campbell – YouTube

Questo pastore tedesco ha impiegato mesi per riprendersi da tutti i suoi problemi di salute. È stata una lunga e dura battaglia di resistenza e perseveranza. La sua voglia di vivere, gli ha dato la forza di affrontare tutto e di non mollare mai.

Ogni giorno ha mostrato progressi. Quando è arrivato non riusciva nemmeno a camminare da solo, ma si è rimesso in piedi. Ha sconfitto il cancro e la sua storia ha fatto il giro del mondo. Al rifugio sono arrivate donazioni per sostenere le sue cure mediche e molti giocattoli.

Credit video: Nancy Campbell – YouTube

Dopo 4 mesi di chemioterapia, Caesar è finalmente guarito in modo definitivo.

Oggi vive nel Missouri German Shepherd Rescue e i volontari gli stanno cercando una casa. Vogliono che nei suoi ultimi giorni di vita, conosca l‘amore e cosa voglia dire avere una famiglia vera.