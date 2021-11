Il cane nella vasca idromassaggio si gode il relax

Cosa ci fa un cane nella vasca idromassaggio? Semplicemente si gode un po’ di sano relax all’interno di quella vasca piena di acqua e di bollicine pronte a fargli tante belle coccoline. Sushi, il nome di questo adorabile cucciolotto, si sta proprio rilassando e si vede che prova piacere con quei bei massaggini che tutti vorremmo in questo momento.

Fonte foto da video TikTok di sushiogolden

Sushi è un cane di razza Golden Retriever, che si gode un momento di relax e benessere che migliaia di persone nel mondo vorrebbero avere. Tutti vorremmo essere in questo istante al suo posto, perché tutti abbiamo bisogno di un po’ di sana coccola.

Il cane sa bene come godersi la vita. Non solo è immerso nella vasca piena di acqua con vista panoramica sulla città, per tenere tutto quanto sotto controllo. Ma di fianco ha anche un drink gustoso da sorseggiare mentre si riposa (tranquilli, è finto).

Il video è stato condiviso sui social network, con l’account che il suo proprietario ha creato appositamente per raccontare la vita di Sushi. Il Golden Retriever sa bene come godersi la vita. Mentre noi comuni mortali non possiamo far altro che invidiarlo un po’.

Nella scena Sushi è seduto in uno degli angoli della vasca e con le zampe sembra sorseggiare un bicchiere di vino, con un’aria che la dice lunga su quanto gli piaccia stare lì dentro. Ovviamente non può mancare il sottofondo musicale.

Il video del cane nella vasca idromassaggio diventa in breve tempo virale.

La pubblicazione su TikTok ha ottenuto in poco tempo (il video è apparso ad agosto scorso) più di 1,2 milioni di visualizzazioni, migliaia di reazioni e migliaia di commenti divertiti da tutta la situazione.

Alzi la mano chi vorrebbe in questo preciso istante essere con lui all’interno di quella vasca idromassaggio piena di acqua bollente e bollicine rilassanti.