Quando il cane non si trova, voi dove andate a cercare? Fido riesce sempre a nascondersi in posti in cui non pensiamo mai di andare a cercare. Fino a quando non ci viene il lampo di genio e capiamo dove si è ficcato. Come è successo con questo simpatico cucciolone. Siete pronti a scoprire dov’era finito?

Doodle è adorato da ogni membro della sua famiglia umana. Tutti lo amano, perché è dolcissimo. Ma ha un problema: è letteralmente ossessionato per il cibo e cerca sempre di rubarlo.

Un giorno la sua mamma umana stava facendo il bucato. E si è presto resa conto che non aveva la più pallida idea di dove fosse finito Doodle. Era un po’ che non l vedeva in giro.

Ho notato che era scomparso quando non l’ho visto accanto a me, di solito mi sta sempre molto vicino quando sono a casa.

Queste le parole di Brandy Stenzel, la sua mamma umana, che ha passato la mezz’ora successiva a cercare Doodle in tutta la casa. Ha controllato anche fuori per capire se potesse essere uscito. Ma niente da fare. Poi all’improvviso ha sentito un rumore. Come di qualcuno che sgranocchiava qualcosa. Doveva essere per forza Doodle.

La donna sapeva che era Doodle. E alla fine ha capito dove si fosse cacciato. Era dentro al bidone del cibo che mangiava beatamente.

Il cane non si trova: gioca a nascondino o tenta di rubare il cibo di nascosto?

Doodle voleva solo giocare a nascondino o ha approfittato dell’attimo di distrazione della sua mamma per ingozzarsi di cibo?

Fonte YouTube Canigram

Conoscendo il soggetto, optiamo per la seconda ipotesi. Tanto che la famiglia ha comprato un altro contenitore. Questa volta chiuso meglio. Così che Doodle non possa ancora infilarsi dentro per mangiare indisturbato tutto il cibo che vuole!