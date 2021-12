Rosie è una dolce cucciolotta che ha una passione sfrenata per degli esserini fantastici che piacciono anche ai bambini. Il cane è ossessionato dagli unicorni giocattolo. Letteralmente ossessionato, perché si circonderebbe solo di queste creature magiche. La sua famiglia umana un giorno ha deciso di farle una bella sorpresa. Il regalo più bello che si possa immaginare.

Fonte foto da Instagram di bindisbucketlist

Rosie è stata salvata quando era solo una cucciolotta. La famiglia l’ha adottata e da allora è la mascotte divertente della casa. Tutti la amano e amano le sue follie, come ha raccontato Taylor McDonald, la madre di Rosie:

Rosie è molto divertente, ci fa sempre ridere… È goffa, scaltra e piena di tendenze da cartone animato.

Rosie, però, ha anche un’altra particolarità. È letteralmente ossessionata dagli unicorni. E un giorno la famiglia ha deciso di farle una sorpresa.

La cagnolina ha sempre adorato i giocattoli a forma di unicorno, da quando la mamma gliene ha regalato uno piccolino. Da allora Rosie non si separa mai dai suoi unicorni, ne deve avere sempre uno accanto, li porta ovunque e ci dorme pure.

La mamma ha molti pezzi di ricambio per evitare l’usura dei suoi giocattoli preferiti. Certo, Rosie fa di tutto per non distruggerli e si prende cura di loro in modo costante e amorevole. Ma questo non basta, perché si consumano e spesso vanno sostituiti.

Fonte foto da Instagram di bindisbucketlist

Il cane ossessionato dagli unicorni giocattolo è semplicemente un amore

Spesso la sorella adottiva, che si chiama Bindi, le distrugge i suoi unicorni. E lei si accorge quando ne manca uno. Dopo che la famiglia ha raccontato la sua storia sui social network, il negozio dove hanno comprato quegli unicorni ha fatto a Rosie un grande regalo.

Fonte foto da Instagram di bindisbucketlist

Da Rosie è arrivato un pacco pieno di unicorni: