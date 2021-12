Non è sempre facile trovare una famiglia amorevole per i cani, alcuni purtroppo sono costretti a vivere in un inferno. Questo è il caso di una dolce pit bull chiamata Tilly, che è stata trovata nel recinto di un’abitazione, ma in condizioni davvero disperate.

CREDIT: YOUTUBE

La sua vita era appesa ad un filo, ma grazie al lavoro dei medici e dei veterinari, è riuscita a salvarsi. Quelli che dovevano essere i suoi amici umani, ora si trovano in carcere, per il reato di maltrattamento di animali.

I ragazzi di Mr. Bones & Co insieme alle forze dell’ordine hanno scoperto di quest’abitazione in cui c’erano 9 cani in condizioni disperate. Tra questi appunto c’era anche la piccola Tilly.

Gli agenti hanno lavorato a lungo e, alla fine, sono giunti alla conclusione che quei cuccioli forse venivano usati come cani da combattimento. Sui loro corpi c’erano ferite e cicatrici, che sicuramente gli causavano dei dolori lancinanti.

CREDIT: YOUTUBE

I ragazzi con l’aiuto delle forze dell’ordine, sono riusciti a liberarli e a portarli nel loro rifugio. Il medico dopo un’accurata visita, ha scoperto che per due di loro non poteva fare più nulla, era costretto a mettere fine alle loro vite, a causa delle gravi condizioni in cui erano ridotti.

Tilly, invece, aveva delle possibilità di salvarsi e hanno fatto di tutto per cercare di aiutarla.

La trasformazione della piccola Tilly e la sua nuova vita

I cani, nonostante ciò che avevano vissuto, riuscivano ancora a fidarsi degli esseri umani. Infatti erano felici di ricevere amore ed attenzioni. Non desideravano altro che poter dimenticare il loro passato buio e triste.

Il 15 ottobre di quest’anno, sono stati proprio i ragazzi ad informare tutti della bella notizia. Wesley Salazar e Tom Ley si sono presentati al rifugio per conoscere la piccola Tilly.

CREDIT: YOUTUBE

I volontari dopo tutti i controlli del caso, hanno scoperto che erano gli amici umani perfetti per lei ed infatti hanno voluto condividere la bella notizia con una foto. La piccola Tilly ha potuto lasciare il rifugio ed è andata a vivere nella sua nuova abitazione.