Questa è la storia del povero cane randagio che sembra piangere quando all’improvviso incontra per strada uno sconosciuto che gli dà del cibo da mangiare. Probabilmente nella sua vita non aveva mai ricevuto un gesto del genere da qualcuno che si è accorto che era in difficoltà: una storia davvero toccante e commovente.

Un video registrato in una strada del nord della Cina ha raggiunto tante persone che si sono commosse per le lacrime del povero cucciolo. Il cane di strada mostra la sua gratitudine a quella persona sconosciuta che in strada ha deciso di dargli qualcosa da mangiare.

Il cucciolo stava rovistando nella spazzatura, sperando di trovare qualche avanzo da mangiare, per poter alleviare un po’ la sua fame. Solo chi ha subito privazioni di tal genere può capire cosa voglia dire soffrire la fame. Noi possiamo solo immaginare cosa provava il povero cucciolo.

Una giovane donna che camminava per una strada a Jinzhong, nella provincia dello Shanxi, ha notato quel cagnolino in difficoltà che rovistava nella spazzatura. E ha deciso di dargli il panino che aveva nella sua borsetta, così da sfamarlo un po’.

Mentre scartava quel cibo da dare al cane, ha deciso di registrare la scena con il suo cellulare. Il cane ha iniziato a fissarla e mentre è in attesa di qualcosa da mettere sotto i denti, alcune lacrime di gioia sembrano scendere dai suoi occhi. Davvero toccante.

Il cane randagio sembra piangere: è felice di quel gesto pieno d’amore

Dopo aver capito che quel pasto era per lui, il cane si è alzato sulle sue zampe posteriori ringraziando con le zampe anteriori e chiedendo ancora cibo. Il cucciolo era evidentemente molto disperato e anche affamato, ma grato del gesto.

Ha iniziato a piangere quando gli abbiamo dato da mangiare.

La ragazza ha fatto di tutto per fare in modo che fosse messo in salvo, davvero un cuore d’oro.

