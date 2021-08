Un uomo prende a calci un cucciolo per strada e per poco non lo investe. Questa persona priva di cuore a bordo del suo mezzo a tre ruote, però, non ha considerato che il karma si rivolta sempre contro a chi si macchia di reati del genere contro povere creature indifese. E infatti si ferisce cadendo dal suo mezzo durante l’incidente.

Un video è diventato virale perché mostra alla perfezione cosa significa il karma e come agisce. Nelle immagini, che ben presto si sono diffuse in tutto il mondo, si vede un uomo su un mezzo a tre ruote che sfreccia in mezzo alla strada. Pare che si tratti di una via di una città mediorientale.

All’improvviso un cucciolo attraversa la strada proprio davanti a lui e lui in tutta risposta cerca di prenderlo a calci. Facendolo, però, inizia a sbandare e a perdere il controllo del suo mezzo, che va a schiantarsi. E lui cade per terra ferendosi. Ecco, è così che funziona il karma.

A causa della sua cattiveria e del suo pessimo gesto è stato punito dal karma. Ha tentato di sbarazzarsi di quel povero cucciolo senza alcuna pietà e ha avuto la punizione che si meritava. Avrebbe potuto rallentare e farlo passare e non gli sarebbe successo niente.

Invece l’uomo ha pensato di agire nel peggiore dei modi, arrivando a tentare di calciarlo e di fargli del male. Ma quando si compiono gesti del genere l’universo non sta certo a guardare e infatti lui è finito a terra, dritto sul marciapiede, sbattendo violentemente sull’asfalto.

Molti gli utenti che hanno commentato il video. L’uomo sta bene, non ha riportato ferite gravi, anche perché è riuscito miracolosamente a evitare le ruote del proprio veicolo.

Anche il cucciolo sta bene: nessuna ferita per il cane che ha continuato indisturbato la sua strada.