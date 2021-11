Il cane randagio trova la casa dei suoi sogni in una farmacia

Ogni cucciolo che vive in strada ha un sogno nel cassetto, un desiderio facile da immaginare. Vorrebbe tanto avere un tetto sopra la testa e persone di buon cuore che si possano prendere cura di lui. Sogno realizzato per questo cane randagio che trova la sua casa dei sogni all’interno di una farmacia. Diventando il miglior amico di clienti e farmacisti.

Fonte foto da video Instagram di cuidabemfarma

Questa farmacia ha deciso di accettare un povero cane senzatetto all’interno del suo negozio, cambiandogli in meglio la vita per sempre. Un’adozione davvero responsabile, che ha commosso tutti quanti.

Questo povero cucciolo ha vissuto per tanti anni da solo, in strada, senza avere nessuno che pensasse a lui. Ma un giorno la vita di Alfredo è cambiata quando ha trovato casa in una farmacia.

I dipendenti della farmacia Cuida Bem Farma che si trova a Macapá, nello stato di Amapá, a nord-est del Brasile, hanno raccolto dalla strada il povero Alfredo, che girovagava intorno allo stabile per cercare cibo, acqua e affeto.

In farmacia ha trovato il luogo ideale dove vivere la seconda parte della sua vita, accolto in un ambiente davvero pet friendly.

Fonte foto da video Instagram di cuidabemfarma

Cane randagio trova casa in una farmacia e diventa miglior amico di farmacisti e clienti

Leticia Brito, graphic designer dell’azienda, il cane ha conquistato tutti quanti con il suo carattere e la sua dolcezza. I dipendenti hanno deciso di dargli una casa e una famiglia.

Fonte foto da video Instagram di cuidabemfarma

Un giorno Alfredo è venuto in farmacia e lo abbiamo visto più spesso. Ha trascorso la giornata lì, finché un giorno il nostro capo lo ha visto e lo abbiamo incoraggiato ad adottare il cucciolo.

Il responsabile della farmacia ha anche pensato che sarebbe stato un buon modo per avere un impatto positivo non solo sulla vita del cane, ma anche su quella dei suoi clienti.