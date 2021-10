Il cane rapisce i gattini. E non ha intenzione di restituirli

Chissà cosa gli è passato per la mente

Cosa spinge un animale a compiere un gesto del genere? Il cane rapisce i gattini che mamma gatta ha appenata avuto e che ancora sta allattando. E lo fa ogni volta che può: non è stato il gesto di una sola volta, ma un’azione assolutamente ricorrente. E non ha intenzione di restituirli alla sua mamma. Forse vorrebbe tanto anche il cane diventare genitore e prendersi cura di cuccioli bisognosi di tutto?

Fonte foto da video Youtube di Exclusivo24hs

Vera Lúcia Pereira da Silva è una donna artigiana che vive ad Anapolis, comune del Brasile nello Stato del Goiás, parte della mesoregione del Centro Goiano e della microregione di Anápolis. Vive insieme al suo cane di nome Chiquinha e la gattina di nome Melissa.

Lo scorso 15 settembre 2021 la donna ha registrato un filmato che ha lasciato tutti senza parole per un gesto compiuto dal cucciolo nei confronti di quei piccoli gattini ai quali la mamma gatta dà ancora il latte. E pare che non fosse la prima volta che si comportava in quel modo.

Vera Lúcia Pereira da Silva ha raccontato che recentemente il felino ha partorito i suoi cuccioli. Mentre il cane di sei anni non ha mai avuto figli, non è mai diventato genitore. E quando la gatta ha iniziato ad allattare, in Chiquinha è scattato qualcosa.

Pare che la cagnolina sia diventata gelosa, giocando dei brutti scherzi alla gatta Melissa. Un giorno dal niente ha deciso di rapire i cuccioli della mamma felina, proprio mentre lei sta dando loro il latte. Un gesto davvero insolito, ma che fa tanta tenerezza.

Il cane rapisce i gattini perché vorrebbe essere un genitore?

Chiquinha prende i cuccioli e li porta nel suo letto. Iniziando a coccolarli e ad accarezzarli. Un comportamento davvero insolito, ma anche molto dolce, conoscendo la sua storia.